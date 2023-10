Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (160).

(La sèrie comença aquí)

Aquí teniu una tria d’alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat darrerament a la secció ‘La prima cosa bella’ que apareix de dilluns a divendres a l’edició digital del diari La Repubblica. Gaudiu-ne, perquè em sembla que s’ho val (i si en la traducció de l’italià al català hi detecteu alguna imprecisió, la culpa és tota meva: l’he feta jo en pla autodidacte).

Llegiu-los (i no)

La primera cosa bonica del dimarts 17 d’octubre de 2023 és que els llibres que hagin de ser ressenyats o presentats siguin llegits per qui hagi de fer-ne la ressenya o la presentació. Una obvietat que no sempre es compleix. Un amic m’explica que el diari en el que col·labora li ha demanat de fer la ressenya d’una novel·la acabada de sortir. De set-centes cinquanta pàgines. Com que no tenia temps ha declinat l’encàrrec, però el cap de redacció ha insistit: ‘Vinga, home; ja han sortit quatre o cinc articles, copia una mica d’aquí i una mica d’allà’. Efectivament, el tercer article ha afusellat coses dels dos primers. Em truca un llibreter i em demana de presentar un llibre complicat que no he llegit i pel qual tampoc em sento gaire predisposat. Li dic que no, però insisteix: ‘Llegeix la solapa, empesca’t un parell de coses per dir i després passa la paraula a l’autor’. De cap manera. Fa uns quants anys vaig donar un curs sobre com s’havia de presentar un llibre. Deia que calia haver llegit el llibre en qüestió i els anteriors de l’autor. I per escriure una ressenya considero que s’han de llegir també, sense afusellar-les, les que hagin sortit en altres mitjans. Si no vols, deixa-ho córrer. I pel que fa a vostès, amable públic, facin-me el favor de no badar i no llegeixin ni escoltin a qui no ha llegit. Però llegeixin.

(si entreu aquí -i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica– podreu llegir i escoltar aquest article en versió original)

———————————————————————————————–

Mo, part I i II

La primera cosa bonica del dijous 19 d’octubre de 2023 és el nen que llegia les aventures de Mo, l’extraterrestre paritari (*), en captava el sentit i volia esdevenir Mo. Soc al tren de Torí a Roma. Davant meu hi ha aquest nen d’encara no vuit anys, assegut al costat de sa mare, absort en la lectura. A les mans té un vell llibre de Bianca Pitzorno, publicat el 1997 després de moltes indecisions i que ha acabat sent un ‘long seller’. Explica la història de Mo. En un futur molt imprecís la connexió en airbus entre el planeta Deneb i la Terra permet als petits denebians transferir-se aquí per una durada mínima de deu anys.

Encoratjat per la seva família Mo, l’edat del qual és aproximadament de nou anys, es presta a aquesta experiència i és adoptat temporalment per una parella terrestre sense fills. En acollir-lo s’adonen que els denebians no tenen un sexe definit fins als vint anys, quan arriben a la maduresa, i mentre els dura la creixença reben una educació igual i paritària.

Els parents terrestres decideixen alternar el tracte amb Mo, un dia com a mascle i l’endemà com a femella. Finalment, però, es decanten per la versió masculina… fins que descobreixen que serà una dona. Confusions, prejudicis, manca de llibertat. El nen del tren plega el llibre, mira la seva mare i li diu amb veu baixa: ‘Mama, quan sigui gran seré gay’.

(*) Vegeu aquí.

(si entreu aquí -i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica– podreu llegir i escoltar aquest article en versió original)

———————————————————————————————–

(Continuarà)