Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (158).

Aquí teniu una tria d'alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat darrerament a la secció 'La prima cosa bella' que apareix de dilluns a divendres a l'edició digital del diari La Repubblica.

L’hospital fantasma

La primera cosa bonica del dilluns 2 d’octubre de 2023 és la història de l’hospital fantasma que, malgrat tot, va guarir la malaltia, considerada inguarible, d’un home vell. Havia estat un important arquitecte però, dissortadament, l’edat l’havia traït: moltes qualitats intel·lectuals les havia perdudes i, pel que fa a les altres, continuava perdent-les.

El seu fill, que vivia a l’altra banda de l’oceà, m’explica que només una cosa captivava la seva atenció: la feina, els projectes que somiava que encara faria. El fill es va comprometre a trucar-li sovint, gairebé cada dia. I per engrescar-lo li va explicar que la fundació per a la qual treballava a Boston havia comprat un hospital a Itàlia. Va empescar-se el nom d’una ciutat molt allunyada d’on era el pare per evitar que fes verificacions.

Li explicava que volien reestructurar-lo, modernitzar-lo i aconseguir que les estades allí fossin ben plaents. Li demanava consell. I, efectivament, s’hi va engrescar. A cada trucada suggeria idees noves pels pavellons i les habitacions. Un dia el fill va tornar a Itàlia i va anar a visitar-lo. ‘Porta els plànols de l’hospital’, li va demanar son pare. Quan va arribar a casa seva, abans de veure’l, va agafar un antic projecte de la biblioteca del pare i el va estendre damunt la taula. No el va reconèixer. Va sacsejar el cap: ‘Tot equivocat’. I amb un llapis vermell va començar a corregir, corregir…

Fins que, sobtadament, es va posar a riure. El fill mai no va saber si en un instant de lucidesa l’home s’havia adonat del joc o si realment se sentia feliç perdent-se en aquell hospital que no existia i per on vagarejaven l’un al costat de l’altre.

Salvar el Globe

La primera cosa bonica del dimecres 4 d’octubre de 2023 és salvar el Globe Theatre de Roma (*) que, si es consumés l’amenaça d’enderrocar-lo, s’emportaria un espai de fantasia i bellesa en una ciutat que cada dia que passa en perd un. La història és coneguda: Gigi Proietti (**) va voler crear-lo fora del temps, germà de la construcció elisabetiana de 1599, on va actuar la companyia de Shakespeare. Allí va ser on vàrem fer-li l’últim adéu a l’actor.

Després, de la mateixa manera que el teatre anglès va patir un incendi, el romà va patir l’esfondrament d’una escalinata que fa fer uns quants ferits lleus. Declarat inutilitzable el va substituir una instal·lació que hi ha molt a prop i ara és en risc de final definitiu. Diuen que el reconstruiran, però quina confiança ens mereix una promesa com aquesta?

Fa un mes han tancat el ‘Ponte di ferro’ (***), incendiat fa dos anys, perquè el termini per intervenir-hi havia caducat, però no s’hi veu cap camió, ni un operari, ni una biga. Enderrocar és fàcil, reconstruir demana empenta i idees. I la veritat és que aquí no n’hi ha. Villa Borghese ara és ple de rètols esborrats per la contaminació, cadiretes d’infants, malesa. És un lloc més adequat pels gossos que pels humans. Que ningú digui que el Globe s’ha de salvar perquè era el somni de Proietti. Ens l’estimem encara per l’amabilitat, el bon humor i el talent que tenia, però els homes, també els més grans, desapareixen amb els seus somnis. El Globe s’ha de salvar per sí mateix, perquè és un compromís d’imaginació, un lloc en el centre de la terra on cal ser-hi mentre al voltant no creix res.

Les nines

La primera cosa bonica del dijous 5 d’octubre de 2023 són les nines: les úniques a les quals els infants expliquen la veritat. Les úniques que són capaces d’explicar-la a qui pertoca.

Va passar prop de Bolonya. Entre les notícies locals trobo una que em colpeix: una menor deficient ha trobat el coratge per denunciar son pare. La mare era morta anys enrere i l’home estava sense feina. Pare i filla passaven tot el dia a casa, sols, tret de quan els visitaven els assistents socials. Va ser a ells que la noieta va confessar la situació. Com que no es sentia amb forces per explicar-se va reproduir amb les nines què passava entre ella i el seu pare.

En una història fosca les nines representen la llum. Demostren que ningú està sol, ni tan sols quan se sent sol. Que més enllà de les persones es poden trobar aliances. Que es pot treure fora l’ànima i parlar-hi, imaginar-la en un mirall, en una figureta, en un llegat del passat. Varen haver de ser les nines qui la van convèncer. Segurament perquè qui els hi havia regalat havia estat la mare.

Llaneta fresca

La primera cosa bonica del divendres 6 d’octubre de 2023 són les fotografies de fa vint anys. Quan les contemplem atentament la nostàlgia que sentim no és per l’edat, ni pel govern ni per les companyies d’aquella època: hi ha un altre detall més important.

És cert, tots érem més joves, però governava Berlusconi, hi havia la invasió de l’Iraq, el futur era l’única incògnita i els pentinats, un veritable caos. Val a dir que l’Oscar l’havia guanyat Polansky amb ‘El pianista’ abans que ens vingués amb aquell cúmul d’idees esbojarrades que va ser ‘The Palace’. Però això tampoc es veu en aquelles fotografies.

Fixeu-vos bé en els vestits que ens posàvem. No em refereixo als Anys Seixanta, quan l’escola començava l’u d’octubre, sant Remigi, i anàvem amb jaquetes de pell o de pana. Parlo de fa vint anys, i no em referiré a la llana, però mireu aquell vestit: era de llaneta fresca.

Negacionistes del canvi climàtic, poseu-vos el vestit de llaneta fresca, cordeu-vos-el fins dalt i sortiu al carrer. Amb 30 graus. Agafeu un tren, aneu a un dinar de feina, passegeu per una ciutat, torneu a casa. Hi estareu frescos. Amb la llaneta.

