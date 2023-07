Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (150).

(La sèrie comença aquí)

Aquí teniu una tria d’alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat darrerament a la secció ‘La prima cosa bella’ que apareix de dilluns a divendres a l’edició digital del diari La Repubblica. Gaudiu-ne, perquè em sembla que s’ho val (i si en la traducció de l’italià al català hi detecteu alguna imprecisió, la culpa és tota meva: l’he feta jo en pla autodidacte).

Afortunats, els fills de Sting

La primera cosa bonica del dimarts 11 de juliol de 2023 són els fills de Sting als quals son pare ja els ha anunciat que no els deixarà res, cosa que els evitarà plets, baralles legals, discussions sobre el que ha quedat per als altres, incompliments de voluntat. A primer cop d’ull estan molt millor els fills que hereten propietats, capitals, participacions en forma d’accions, fins i tot herències polítiques. Però potser caldria que ens ho miréssim amb més deteniment.

Quan es debat sobre l’obsessió per posseir i acumular sempre s’acaba invocant l’argument altruista: no es fa per a un mateix, sinó per a un altre. Habitualment pels fills. Itàlia ha estat, i és en part, encara una República basada en els fills. N’hi ha una gran quantitat que no treballen. Els pares, talment com les formigues, van acumulant provisions per a les seves formiguetes de cara al llarg hivern. És un pretext per als pares, però sobretot per als fills: per malament que vagin les coses, tard o d’hora s’acaba heretant.

No sento gaire interès per Sting com a cantant, però m’ha semblat adorable quan ha dit: ‘Els meus fills saben que no els deixaré ni un cèntim; han de comptar únicament amb els seus mèrits i no en els meus quartos”. Els fills de Sting són un nou prototipus en què inspirar-se. El seu precedent és l’actor Roberto Benigni que quan va ser premiat amb l’Oscar va dir: “Dono les gràcies als meus pares per haver-me llegat el do de la pobresa”. Molt pocs ho varen entendre, però era el reconeixement d’un acte d’amor: no donar propietats sinó afecte, estímuls, confiança. Llibertat. Per coses així les tarifes testamentàries haurien d’incrementar-se. Podeu oposar-vos al segon casament del vostre estimat pare, però heu d’admetre que la seva darrera esposa s’haurà esforçat molt més que vosaltres.

(si entreu aquí -i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica– podreu llegir i escoltar aquest article en versió original)

———————————————————————————————–

Un banc per a tu

La primera cosa bonica del dimecres 12 de juliol de 2023 és un banc d’aquells que es dediquen a la memòria dels qui ja no hi són. Potser l’únic lloc on val la pena encara fixar una cita.

Per tria personal no freqüento els cementiris, em costa imaginar que qui ja ha marxat tingui ganes de retrobar-se i retrobar algú enmig d’aquella remor d’hora punta, com de cap de setmana entre ànimes i cossos.

Puc entendre les cendres, però no guardades a casa. Millor escampades, tot i que fer-ho és una manera de dir adéu que comporta la desaparició.

Un banc enmig d’un bosc o a la vora d’un riu, entre les muntanyes d’Engiadina (*) o en un parc de Nova York és una altra cosa.

Quan llegeixes un nom gravat a la fusta o imprès en un rètol saps que aquell era el lloc on li hauria agradat tornar. Te l’imagines encara lliure, amb tota la vida per endavant. No te l’has emportat, l’has deixat en el lloc on havia estat feliç, acceptant la seva dissolució en l’univers, aquesta cosa infinitament més gran que tot i que tots els que giràveu al seu voltant.

Si t’hi asseus, estigues atent i tingues cura de fer-ho a un costat.

(*) Vall alpina suïssa (vegeu aquí).

(si entreu aquí -i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica– podreu llegir i escoltar aquest article en versió original)

———————————————————————————————–

El que hi ha a sota

La primera cosa bonica del dijous 13 de juliol de 2023 la trobem al museu Segantini de Saint Moritz, a les sales que s’acaben d’inaugurar.

És un quadre gran titulat ‘Abans de missa’. Però el que de debò val és el que hi ha a sota. A la pintura actual es veu l’escala d’una església per la qual puja un sacerdot, solitari, preparant-se evidentment per a la celebració.

A la paret del costat, però, podem veure l’obra tal com era inicialment. La mateixa escala, la mateixa església però, per comptes del capellà, una noia jove vestida de blanc baixa agafant-se la panxa: està embarassada. Darrere seu tres velles vestides de negre l’observen amb males intencions, xerrant entre elles. Un gos, només un gos, és al costat de la noia. El títol era: ‘Sense absolució’.

El mateix Segantini, a la vista del poc èxit i de la polèmica que el quadre suscitava, va pintar-hi al damunt.

L’autocensura és sempre pitjor que la censura. Significa que ja no hi ha resistència: que l’enemic el portes dins teu.

Els traços de la primera pintura evocaven l’estil dels còmics, però el significat era del tot diferent en la segona. Condemnava la societat que no absol un acte d’amor perquè el considera pecat i, en canvi, tolera la mesquinesa, l’enveja, la tafaneria, l’exclusió, les etiquetes i tot allò que està previst en els palimpsestos dels qui s’absolen ells mateixos.

(si entreu aquí -i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica– podreu llegir i escoltar aquest article en versió original)

———————————————————————————————–

(Continuarà)