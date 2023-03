Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (132).

(La sèrie comença aquí)

Aquí teniu una tria d'alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat darrerament a la secció 'La prima cosa bella' que apareix de dilluns a divendres a l'edició digital del diari La Repubblica.

Einaudi amb llum d’espelmes

La primera cosa bonica del dimarts 7 de març de 2023 és un concert amb llum d’espelmes. Una alternativa per a aquells que sempre demanen si poden encendre algun llum en un teatre. Amb l’encenedor. Amb el mòbil. A la catedral i al museu de Belfast, en canvi, col·loquen centenars d’espelmes enceses al voltant de l’escenari. El públic hi va per aquell motiu, per l’ambient escenogràfic, i tot seguit es deixa atrapar per la música.

El vespre que jo hi vaig ser la pianista Ruth McGinley va tocar deu temes de Ludovico Einaudi (*) i (**). Normalment se l’escolta a casa, amb els ulls tancats: és el millor passaport per viatjar lluny, damunt les onades d’Oltremare (***) o enmig de les glaceres en fase de dissolució d’Elegia per l’Artico (****). Però encara es pot fer millor: tenir-los ben oberts amb espelmes enceses a l’habitació. ¿Que no teniu temps? ¿Qui ho diu, que no?

El ‘New York Times’ sol publicar consells sobre què es pot veure a la televisió si disposeu de mitja hora lliure. Un temps que segurament perdríeu fent l’indi per les praderes de l’smartphone. Un suggeriment? Mitja hora cada dia amb un llibre i un llum a prop. I la mateixa estona escoltant música, amb l’interruptor apagat.

(*) Ludovico Einaudi és un pianista adscrit al moviment ‘new age’ molt popular a Itàlia el seu pare va ser un dels editors més importants i influents des del final de la guerra (vegeu aquí).

(**) Vegeu aquí informació sobre l’editor Giulio Einaudi.

(***) ‘Oltremare’, escolteu-la aquí.

(****) ‘Elegy for the Arctic’, vegeu-la i escolteu-la aquí:

Contranatura

La primera cosa bonica del dimecres 8 de març de 2023 és la noia silenciosa de la pel·lícula ‘The quiet girl’ (*), capaç d’expressar en poques paraules que no tot allò que es considera natural és necessàriament el millor. La pel·lícula, candidata a l’Oscar, s’assembla al seu títol.

És lenta, però mai solemne, es demora i fins i tot en alguns moments deixa durant alguns segons la pantalla en negre. La càmera captura reflexos de llum entre les fulles i damunt l’aigua, busca més el murmuri que la veu. L’ordre natural de les coses apareix quiet, gairebé predeterminat. Però de debò és així? Les ruptures són humanes.

La noieta silenciosa té uns pares que no li fan de pares, no reconeix son pare en l’home que la va concebre. El troba en una altra banda i, després d’algunes vacil·lacions, l’accepta. Tranquil·lament, amb poquíssimes paraules, desfà els lligams de la sang, busca un destí fora del camí habitual i nega que tot el que li vingui donat hagi de ser necessàriament acceptat. Les grans revolucions són les que no fan soroll

(*) Trobareu aquí més informació sobre aquesta pel·lícula.

Les coses humanes, després

La primera cosa bonica del dijous 9 de març de 2023 és aquella sensació insòlita de quan fem coses quotidianes després d’haver assistit a algun fet extraordinari, fins i tot terrible.

Llegint ‘Eureka street’, de Robert Mc Liam Wilson (*), he subratllat aquest fragment que apareix immediatament després de la descripció d’un atemptat en un local de Belfast: “Aquella nit tots varen compartir un fenomen ben singular: mentre bevien una tassa de cafè, es rentaven les dents, miraven una pel·lícula o tancaven amb clau casa seva, varen pensar ‘Què estranys que semblen aquests gestos després de tot el que he vist’”.

És exactament així: els gestos normals se’ns fan estranys després de veure un accident mortal a l’autopista, un barri en runes a Orient o la platja de Cutro (**) després del naufragi. I, malgrat tot, aquelles impressions, fins i tot aquell cafè esdevenen símptomes d’humanitat. No és pas cap sentit de culpa davant de coses de les quals no som culpables; és la percepció de la diferència entre l’abans i el després, la constatació -exempta de tot cinisme- del risc d’acostumar-nos-hi i fins i tot la tria, inevitable, de beure tanmateix aquella tassa, rentar-se les dents, mirar una pel·lícula i tancar amb clau la porta.

Perquè la previsible vida de cada dia també combat la imprevisibilitat de la mort.

(*) El llibre és aquest. Dissortadament, aquí només s’ha editat en llengua del 155.

(**) Poble de la costa de Calàbria on recentment hi ha hagut el naufragi d’una patera amb resultats tràgics (vegeu aquí).

