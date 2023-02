Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (131).

(La sèrie comença aquí)

Aquí teniu una tria d’alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat darrerament a la secció ‘La prima cosa bella’ que apareix de dilluns a divendres a l’edició digital del diari La Repubblica. Gaudiu-ne, que em sembla que s’ho val (i si en la traducció de l’italià al català hi detecteu alguna imprecisió, la culpa és meva: l’he feta jo en pla totalment autodidacte).

El punt de retorn

La primera cosa bonica del dimarts 21 de febrer de 2023 és el punt de retorn, aquell en el qual les coses poden encara ser controlades, quan encara depèn de nosaltres decidir cap on hem d’anar i no a l’inrevés. És un punt volàtil perquè el següent pas ja és el punt sense retorn. Aquell en el que no hi ha res a fer, només patir.

En el punt de retorn és possible encara fer mitja volta i tornar enrere, potser a l’inici. Quan les coses s’han complicat molt ningú recorda ja què les ha portat fins allí, com eren de bon començament.

Un projectil a Sarajevo, una aquarel·la que no troba comprador, la nostàlgia davant d’un cafè. En aquell sorprenent film que es diu ‘The Banshees of Inisherin’ (*), l’avorriment es converteix en l’encertada metàfora de moltes coses, entre les quals, precisament, la superació del punt de retorn. Quan finalment s’entén l’error de deixar-se emportar per les conseqüències, la perversa superioritat dels efectes sobre les causes, la progressiva estretor del camí fins que esdevé una carreró sense sortida. I no obstant això, cal aferrar-se al punt de retorn com a un telecadira que ens retorna a la vall, allí on encara podem veure venir l’allau, evitar-la i explicar-ho amb la felicitat dels supervivents.

(*) Vegeu aquí més informació sobre la pel·lícula.

(si entreu aquí –i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica– podreu llegir i escoltar aquest article en versió original)

–———————————————————————————————–

Hi havia qui deia que no

La primera cosa bonica del dimecres 22 de febrer de 2023 és quan hi havia qui deia que no, com Massimo Troisi (*) al festival de cinema de Sanremo de 1981. I segurament és per això que aquí baix encara hi ha qui se l’estima (**). Ho he pensat mentre veia el documental que Mario Martone li ha dedicat (***). En un moment determinat veiem una entrevista d’aquell any, en una sala del Festival en el qual estava previst que Troisi participés. Amb candidesa li explica al periodista de la televisió que ho hauria fet per promocionar la seva primera pel·lícula, ‘Ricomincio da tre’ (****). ¿I què penses dir?, li pregunta, somrient, el periodista. ‘M’han informat que no puc parlar ni de religió, ni de política, ni tan sols del terratrèmol (*****) i ara dubto entre recitar un poema de Carducci o un de Pascoli”. Semblava una broma, però després es va saber com va anar realment tot plegat: després de molts estira i arronses amb l’organització finalment li varen fixar aquelles limitacions i Troisi se’n va anar sense pujar a l’escenari. Una reacció molt diferent a la de tants que haurien modificat el text que tenien preparat i, tot dissimulant, haurien dit una altra cosa. Hi ha una teoria molt vella que diu que les coses es canvien des de dintre, però, dissortadament, no funciona. Es canvien des de fora. Sense cap promoció, la primera exhibició de ‘Ricomincio da tre’ va ser un èxit espectacular.

(*) Vegeu aquí.

(**) És una referència al títol del documental –‘Laggiù qualcuno mi ama’– que es presenta a la Berlinale (vegeu aquí)

(***) Vegeu aquí.

(****) Vegeu aquí.

(*****) Es refereix al terratrèmol que el 1980 va assolar Irpínia, a la Campania, que va fer gairebé 3.000 morts. Vegeu aquí i també aquí.

(si entreu aquí -i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica– podreu llegir i escoltar aquest article en versió original)

———————————————————————————————–

Donar-se de baixa d’un servei

La primera cosa bonica del dijous 23 de febrer de 2023 és aconseguir donar-se de baixa d’un servei, acabar amb el subministrament, retornar el que calgui retornar i continuar endavant. En comparació, un divorci no és res perquè ara, al divorci, li ha arribat el procediment abreujat que contempla el comú acord, mentre que les companyies no posen mai facilitats i imposen les seves regles. T’hi has d’adreçar per escrit, millor si ho fas per correu certificat amb acusament de rebuda (la darrera la vaig fer fa vint anys), o enviar un PEC (*) a una adreça PEC, o un telegrama… Un cop has rebut la confirmació comencen els maldecaps de debò: has de tornar els mòdems, les capses o el que sigui, i sempre en plural perquè amb els anys t’ho han anat canviant ‘gratuïtament’ avisant-te, però, que conservessis el model anterior, per si et demanen de tornar-lo el fatídic dia que vulguis donar-te de baixa. En el garatge en tinc sis, tots empaquetats. Ara és el moment de tornar-los. Cap a l’oficina de correus, una vegada més. Si t’agrada treballar com els moderns pots fer el retorn a una adreça que t’indica la pàgina web. La més propera és fora de la ciutat i correspon a un garatge que està tancat. La següent no dona senyals de vida. Escrius a la companyia i et responen que, de manera excepcional, pots deixar-ho tot en una deixalleria especialitzada. Vas a la pàgina web dels llocs especialitzats en recollida de material de rebuig. Novament l’adreça més propera, per dir alguna cosa, ha tancat. Continues fora de la ciutat, desconnectat. Finalment trobes un establiment amb els cartells escrits amb retolador. Entregues els mòdems, les capses o el que sigui a una senyora uniformada de taronja i blau. No et fa cap rebut. ¿I si la companyia canvia d’idea i demana el comprovant del lliurament? Li fas una foto mentre somriu i llença els teus paquets etiquetats al contenidor. Conserves la imatge al mòbil, entre la del gat enfilat l’arbre de Nadal i la del desert nevat. Un dia es demostrarà que tot aquest patiment ha estat útil. Potser.

(*) PEC són les sigles de Posta Elettronica Certificata (correu electrònic certificat).

(si entreu aquí -i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica– podreu llegir i escoltar aquest article en versió original)

———————————————————————————————–

(Continuarà)