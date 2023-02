Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (129).

(La sèrie comença aquí)

Aquí teniu una tria d’alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat darrerament a la secció ‘La prima cosa bella’ que apareix de dilluns a divendres a l’edició digital del diari La Repubblica. Gaudiu-ne, que em sembla que s’ho val (i si en la traducció de l’italià al català hi detecteu alguna imprecisió, la culpa és meva: l’he feta jo en pla totalment autodidacte).

‘Sanremo’, la sèrie

La primera cosa bonica del dimarts 7 de febrer de 2023 és ‘Sanremo’, no pas el festival que comença avui, sinó la sèrie de televisió de vuit episodis que, pel que sembla, es preveu que s’emeti el 2025 (en plataformes no públiques).

¿La trama? Mentre es fan els assaigs de la primera jornada del festival un escamot terrorista assalta l’Ariston (*) i en pren el control. Les càmeres de televisió, engegades, transmeten en directe, minut a minut, tot el que passa a dintre.

Es formulen una sèrie de peticions que el govern no pren en consideració. En conseqüència, cada dotze hores un dels participants serà eliminat mitjançant la tria dels espectadors a través del televot.

L’audiència es dispara, tothom està enganxat a la transmissió. Els dirigents de la televisió sospesen si l’han de suspendre però les insercions publicitàries comencen a desplomar-se. El primer ministre dona ordre de fer-ho, però les imatges passen d’un mòbil a un canal pirata, a Telegram i la difusió continua.

Algú parla de ‘tallar’ internet, però les grans corporacions del web s’hi oposen. També des de l’estranger tothom segueix la trama. Els personatges a escena són, com acostuma a fer-se ara, una barreja d’actors que fan el paper de cantants i cantants autèntics que fan d’ells mateixos. La primera votació arriba al final. S’emporten l’elegit darrere de l’escenari. Se sent un tret. No torna. ¿Drama o, com comença a escampar-se per la xarxa, ficció en la ficció? ¿Què és real i què no ho és? Pantalla a negre, final del primer episodi.

(*) El teatre Ariston (aquest) és on es celebra el festival de Sanremo.

Un dia amb Tom Hanks

La primera cosa bonica del dimecres 8 de febrer de 2023 és passar el dia amb ‘un amic extraordinari’ (*) que es diu Tom Hanks i descobrir-li algunes qualitats desconegudes. Per començar, l’auto-ironia. De vegades passa que tornem de comprar i conjuntament amb les llepolies més desitjades traiem del cistell un llibre. Diem: ‘Era a la secció d’ofertes de la planta baixa i m’ha semblat interessant’. En aquest cas es tracta de “Uncommon Type: Some Stories” (edició en italià: ‘Tipi non comuni’), una recopilació de relats breus escrits per Tom Hanks (**).

Quan es va publicar, fa cinc anys, em va passar desapercebuda: l’últim que m’esperava era que, després de salvar el soldat Ryan, Hanks sabés també escriure. Una sorpresa que ara és una invitació a fer el primer pas endavant. Començo, doncs, amb la història de l’home madur que tenia una novia insaciable i veig que estic rient sol. El mateix em passa amb l’actor Ningú, sempre acompanyant una tal Angelina Jolie, arrossegat en una gira boja en la qual no el reconeix ningú, tot i que tothom li fa comentaris i propostes relacionades amb el seu culet. I el plat fort del recull: l’article d’un tal Hank Fiset, periodista del morro fort, que evoca la decadència del seu ofici i d’una manera d’interpretar el món. Quan arribo a l’última pàgina penso que el llibre d’aquest Hanks és bastant millor que molts dels que he llegit darrerament i em disposo a veure l’última pel·lícula que ha fet “A Man called Otto” (en versió italiana ‘Non così vicino’) (***), en la qual interpreta el paper de l’esquerp i insociable Otto. I vet-ho aquí: resulta que també sap fer d’actor, tu…

(*) Referència a ‘A Beautiful Day in the Neighborhood’, pel·lícula de 2019 (vegeu aquí).

(**) Aquí s’ha editat, però en llengua del 155 (vegeu aquí)

(***) Aquí es va estrenar no fa gaire, també en llengua del 155. La varen titular ‘El peor vecino del mundo’ (vegeu aquí)

L’amic trobat

La primera cosa bonica del dijous 9 de febrer de 2023 és l’amic que trobes al final del camí, aquell o aquella amb qui coincideixes anant per la vida i meravellant-te que encara sigui possible establir lligams nous. Crec que va ser Mihajlovic qui va dir que a partir d’una edat és difícil fer nous amics, que és millor conservar els vells costi el que costi. És un camp en el qual els progressistes, i fins i tot els anarquistes, esdevenen nostàlgics i conservadors. Com passa amb l’amor, l’amistat també sol ser víctima d’il·lusions òptiques que l’associen gairebé amb el pensament màgic.

‘Qui troba un amic…’ Però, ¿On se’l troba? ¿A l’altra punta de l’arc de sant Martí? ¿Triant entre un milió de possibilitats? Afluixa, afluixa, que amb això passa una mica com amb els equips de futbol: si ens apassionem per algun sol ser el de la ciutat on hem nascut. El primer amor, doncs, amic o amiga, és el veí del costat, un dels quinze companys de classe o un dels quatre para-sols que ens envolten a la platja. Vint candidats com a molt. ‘Numerus clausus’. Però alguna vegada pot passar que experimentem la bellesa d’una nova trobada: en un vol intercontinental als 40 anys, en una clínica als 50, en un balneari als 60. Un punt de llibre que marca un capítol que encara no hem llegit. La cinquena estació. Algú que no encaixa amb la història anterior i que, amb tota una història, ens ajuda a escriure un bell desenllaç.

