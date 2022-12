Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (124).

(La sèrie comença aquí)

Aquí teniu una tria d’alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat darrerament a la secció ‘La prima cosa bella’ que apareix de dilluns a divendres a l’edició digital del diari La Repubblica. Gaudiu-ne, que em sembla que s’ho val (i si en la traducció de l’italià al català hi detecteu alguna imprecisió, la culpa és meva: l’he feta jo en pla totalment autodidacte).

Una sèrie seriosa

La primera cosa bonica del dilluns 12 de desembre de 2022 és la quarta temporada de ‘Babylon Berlin’. La millor sèrie de TV (al meu parer) de l’any i la millor sèrie que s’ha fet mai a Europa. Ja es veu venir que s’acosta a una cita amb la Història que serà fatal perquè ja des dels primers capítols es percep la certesa que tot acabarà malament: arribarà el nazisme i esclatarà la guerra. ‘Babylon Berlin’ explica la lluita que emprenen contra tot i tothom els seus dos protagonistes: el comissari Rath i la seva assistent i amant, Lotte. Són gent predisposada a l’èxit i que té un munt de capes: traumes, psicosis, prostitució, ús de drogues…

Una desesperació arrelada en el passat i en el futur els empeny l’un als braços de l’altra. Però el veritablement important no són ni les seves vivències ni les trames que es desenvolupen per sota de l’argument. És l’ambient, la sensació de follia preventiva i la banda sonora. Cada temporada té la seva cançó, fascinant. La de la darrera és ‘Ein tag Wie gold’, ‘Un dia com d’or’.

Diu: “Hem nascut per ballar, tot tremola, tot és viu. Podria ser que estiguéssim bojos? Un dia com d’or, cent mil volts a les venes. Una nit de vellut i seda, la vida és només un somni? No badeu perquè oblidar és molt fàcil, res es manté inalterable. Un esclat de llum, què collons m’importen els balanços i els estats de comptes? Ballem?”. ¿No us sona haver-ho sentit, això, en una altra banda?

Un llibre lliure

La primera cosa bonica del dimarts 13 de desembre de 2022 és la millor novel·la (al meu parer) de l’any: ‘Natació lliure’, de Julie Otsuka, traducció de Silvia Pareschi, i editat per Bollati Boringhieri. Tallant l’aigua piscina rere piscina les paraules llisquen: una línia, una braçada, un paràgraf, un llarg de piscina. Després de trenta pàgines passes del crol a la braça, a l’esquena i a la papallona fins que comences a sentir la fatiga, no d’afrontar el viratge, sinó d’afrontar la vida.

L’amenaça d’una esquerda s’insinua a l’existència d’una mare i una filla, en la de tots nosaltres. Està escrita de manera molt original, única, que et fa venir pampallugues als ulls mentre penses amb admiració: “I això, com se li deu haver ocorregut?”. És una novel·la ideal per a qui busca conciliar la vida amb el sentit autèntic de les coses. Per qui ho fa llegint, nedant o recordant. Sé molt bé de què parlo: és el que busco cada matí quan no estic de viatge.

Set viratges, vestuari, dutxa, piscina, quilòmetre llançat, pensament profund, dutxa, set viratges més i a casa. Els gestos controlats, el temps controlat, a fi de comptes l’única forma de llibertat. Estimar-nadar-viatjar. Sempre pel carril exterior, disposat a tot. Buscant sempre una altra manera d’estar al món i demanant-li al destí: ¿quan serà que podré avançar sense necessitat de comptar les piscines?

Pilota i tulipes

La darrera cosa bonica del 2022 és un conte trobat en el calaix d’un moble de disseny que s’exposa en un aparador ple de llum. Parla d’un nen i d’un petit miracle, es titula ‘Pilota i tulipes’ i diu així:

Un nen juga a pilota sol. Una reixa separa el seu pati del gran jardí del costat. Deu tenir uns deu anys, és prim però sembla molt decidit. Mentre corre s’inventa la transmissió: “Giordani dribla l’adversari i centra cap a Martino que remata, però el porter Valenti refusa amb els punys… Recupera la pilota i amb la punta del peu intenta superar-lo per alt: Uiii! Per damunt del travesser!”

La pilota acaba al jardí de l’altra banda de la reixa. El nen s’asseu, desconsolat. Passen els núvols i el temps.

Un home apareix entre la vegetació amb unes tisores a la mà. El nen mira de cridar la seva atenció:

“Jardiner” Senyor jardiner!”

L’home no reacciona.

Més fort: “Jardineeeeer! Em pot tornar la pilota?”

L’home va feinejant, el nen continua cridant. Fins que li arriba la veu de la mare que el crida des de la finestra: “Au, Luca. No em facis enfadar. No tornaré a cridar-te, que ja és tard!”

El nen calla, mira cap enrere i el jardiner ja no hi és. Entra a casa amb el cap cot. Poc després seu a taula, preparada amb dos coberts. La mare pregunta:

“¿Ha anat bé pel pati?”

Silenci.

“Ja has fet els deures?”

Silenci.

“¿Vols costelles o bistec?”

Mormola: “No tinc gana”. Es treu de la butxaca un cromo i un ninotet que figura un futbolista.

Mira a fora: comença a ploure. Se’n va a la seva habitació i tanca la porta.

Truquen. La mare va a obrir. Veu un barret que regalima gotes de pluja i una mà d’home que li dona una pilota. La reconeix: és la del seu fill. Diu: ‘Gràcies’. L’home se li apropa a la cara per poder llegir-li els llavis. En resposta fa un gest de consentiment, amb això es fa entendre. Després, com un prestidigitador vergonyós, li ensenya cinc tulipes acabades de tallar. Li surt un mig somrís. La dona reacciona: “¿Vol entrar a esperar que pari la pluja?”, remarcant molt cada paraula. L’home es treu el barret i entra. En el dormitori del nen s’obre una escletxa que s’inunda de llum, la base d’un arc de Sant Martí.

I amb això, Bon Nadal, Cap d’Any i Reis. I un munt de coses boniques per a tothom.

