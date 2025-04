Al quiosc.

–Perdoni, m’he adonat que vostè no compra mai El Periódico. I això que també es publica en català.

–Ja m’agradaria, ja. Però el metge me’l va prohibir fa uns quants anys.

–Li va prohibir que llegís El Periódico? Per què?

–Per mantenir intacta la meva salut mental. Però no és pensi que va ser només El Periódico. També El País, La Razón, El Mundo i l’ABC.

—La Vanguardia no?

–Per a La Vanguardia espanyola em va aconsellar que fes lectures seleccionades i en dosis molt petites. Gairebé homeopàtiques.

–Trobo que té un metge ben estrany. Jo penso que és bo conèixer totes les opinions.

–Ui, per aquesta banda pot estar tranquil. Hi ha unes quantes opinions que, dissortadament, no només les coneixem sinó que les patim. Ens agradin o no. Només faltaria que, a sobre, els donéssim diners comprant els diaris que en fan bandera.

–Ja és ben cert allò que cadascú és cadascú…

–Ja ho pot ben dir.