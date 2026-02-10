Totxanes, totxos i maons

El Bloc de Joan Josep Isern

10 de febrer de 2026
Batalletes, Blocs i blocaires
Actiu i enfeinat.

Conscient que ja fa dies que aquest Bloc està en silenci –i atenent preguntes fetes per alguns amables lectors– m’apresso a dir que no em passa res greu.

Senzillament aquests dies se m’està acumulant feina organitzativa d’uns quants viatges que faré al llarg de 2026: a Trieste (abril), a Torí (juny) i probablement a Roma per Nadal.

Una llista de feines ‘italianes’ summament grates a la qual s’ha afegit la preparació d’una sèrie d’orientacions de cara a l’estada de dues bones amigues de casa per Florència i la Toscana el proper agost.

Sóc, doncs, viu i en plena forma.

I gràcies per l’interès!

La feina continua…

