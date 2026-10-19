Un article de Josep Puig i Cadafalch de 1899 que sembla escrit ahir.

Al llarg del mes de novembre està prevista l’aparició d’un volum que aplegarà tots els articles polítics que Josep Puig i Cadafalch va publicar al llarg de la seva vida. Més concretament varen ser un total de 109 escrits entre 1891 i 1936.
Del Puig i Cadafalch arquitecte, arqueòleg i expert en patrimoni amb un prestigi reconegut internacionalment coneixem una gran quantitat de textos diguem-ne ‘tècnics’, però el vessant polític de la seva personalitat no es coneixia fins ara amb l’amplitud i detall que permetrà aquest llibre.
Cal recordar que va ser president de la Mancomunitat de Catalunya a la mort d’Enric Prat de la Riba, i que va abandonar el càrrec poc després del cop d’Estat de Miguel Primo de Rivera en adonar-se que una de les primeres providències que el dictador posava en pràctica era la supressió de les entitats i organitzacions catalanistes, començant per la Mancomunitat, la primera institució del país.
El curador d’aquesta edició –que publica l’editorial Base— ha estat Esteve Mach, arquitecte i cofundador i primer president de l’Associació d’Amics de Josep Puig i Cadafalch des del 2012 fins el 2018, i compta amb un estudi introductori del Dr. Albert Balcells que ajuda a situar el lector en el context històric que envolta el centenar llarg de reflexions polítiques que té a les mans.
El llibre es presentarà el dijous 5 de novembre a les 6 de la tarda a l’Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme, 47 Barcelona), entitat fundada precisament per Puig i Cadafalch durant l’època que va estar al capdavant de la Mancomunitat.
Val a dir que encara no tinc el llibre però sí que he pogut llegir-ne alguns avançaments que em permeten afirmar que una de les sorpreses més notables amb què el lector es trobarà serà comprovar la vigència de molts dels conflictes entre españa i Catalunya i la contundència dels arguments que Puig esgrimeix per defensar la nostra posició i que en molts casos semblen escrits la setmana passada. Cosa que demostra que som al mateix lloc on érem fa cent vint-i-cincs anys, qual eren escrits i que, per tant, això d’españa no hi ha qui ho aguanti.
Vegem ara una prova (demà en publicaré una altra): es tracta d’un article publicat al diari La Veu de Catalunya el 26 d’octubre de 1899 quan a españa encara estaven estabornits per la pèrdua de Cuba, Filipines i Puerto Rico.
Com és habitual, els destacats en vermell són meus.
Article publicat a La Veu de Catalunya el 26 d’octubre de 1899
El Govern d’Espanya s’entesta a continuar la Història d’Espanya.
Fa segles que es verifica la mateixa llei. Un poble subjecte a Espanya demana llibertat a la Madre Patria i la Madre Patria li nega. Comença la campanya i els governants espanyols comencen els atacs; dels atacs de paraula en venen les amenaces, de les amenaces la repressió, de la repressió la guerra i la guerra acaba fatalment amb la independència d’aquell poble.
No hi ha ni una excepció: a cada guerra de la independència, un poble independent, a cada intent d’ofegar un poble naixent amb sang, una nació que neix i s’encamina cap a noves vies més amples, menys tortuoses que aquelles en les què, per desgràcia, va caminant fa segles la infeliç Espanya.
Aquesta llei històrica que començà a Flandes, seguí a Portugal, a Itàlia i a Amèrica, s’ha continuat ara a Cuba, Puerto Rico i Filipines.
Aquests pobles, com nosaltres ara, demanaven llibertat per moure’s, llibertat per viure la vida civilitzada que no ha pogut ni podrà mai viure l’erma i despoblada terra espanyola. Aquests pobles ja la volien continuar la vida comú amb els pobles espanyols, amb tal de continuar dignament, conservant la personalitat, regint-se per ses lleis, vivint sa pròpia cultura: ara mateix la premsa filipina retreia a la Madre Patria que per un xic de llibertat li hagueren donat molt més que el que cobrà per la venda de les illes.
Els pobles que han format part dels dominis espanyols, el que no volgueren consentir és continuar sota l’oligarquia històrica constant, sota el Govern sense solta, ple d’enganys i mentides en ses promeses, ple d’horribles crims en els seus actes d’energia; Govern de neuròtic, ara dèbil tolerant-t’ho tot, ara cruel i despòtic, volent ofegar-ho tot en sang.
La llei històrica es repeteix ara. Demanem treure l’administració dels nostres cabals de les mans pròdigues que els malversen, demanem ser el que som, demanem el dret a que se’ns reconegui, el dret a viure la vida pròpia, no la d’altri i a Madrid ens execren i a Madrid exciten al Govern a que ens persegueixi i fins als periòdics guerrers, els diaris dels que no venceren a Cuba ni a Filipines, a que s’ofeguin amb sang les nostres aspiracions.
A les promeses d’ahir hi segueix la mentida, als propòsits de satisfacció l’ofensa; avui, amb tant temps, Catalunya no és res en el Govern de l’Estat i a Madrid es proposen seguir la llei de sempre.
Nosaltres hem donat el crit d’alerta, nosaltres el repetim. Avui és possible deturar l’onada que creix; demà no.
(…)
Però nosaltres preguntarem després d’això: No hi ha a Espanya ningú alliçonat pels darrers desastres? Vegi el més alt poder de l’Estat, vegi el que li cal fer per deturar el compliment de la fatal llei històrica.
(Demà més)
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