Xavier Roig parla de diputats dolents i de males lleis.

Article de Xavier Roig al Bloc ‘Parlem clar’ (dilluns, 12 d’octubre de 2026)
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“Quan es parla de les bondats d’un sistema que permet votar el diputat individualment, s’acostuma a destacar-ne els valors de la representativitat. Un diputat seleccionat d’una llista crea un vincle natural amb el ciutadà. Possibilita passar comptes, legitima la representativitat, etc. Però el sistema demostra una altra virtut: la millora de la qualitat del diputat elegit. Un bon diputat –vull dir format, seriós, complidor, amb sentit històric, amb capacitats per transaccionar, etc.– té més possibilitats de ser reelegit al llarg de les diferents conteses electorals. No ens enganyem, el votant, en el fons, i per molt illetrat que sigui, aprecia aquell que desprèn imatge d’eficàcia i coneixement. I més quan aquesta imatge ve avalada per accions concretes que hom pot avaluar.
El president Trump ens semblarà un tararot –el sistema d’elecció d’un president dels Estats Units té unes característiques molt particulars. Però tot el cos legislatiu conformat per les cambres de representants i pels senats –tant federals com estatals– té una gran categoria. Els diputats acostumen a ser gent formada i rigorosa, i el seu sistema d’elecció està desconnectat del cicle electoral del president. Vet aquí els balanços i contrapoders que preveu la Constitució americana.
La trista realitat és que els nostres representants –a tots els nivells institucionals– són gent poc preparada; això quan no són uns perfectes illetrats d’una mala educació –de fons i de forma– que causa paüra. Em va semblar que l’encertava la senyora Anna Navarro quan, en deixar el Parlament, va aprofitar per criticar el baix nivell intel·lectual dels diputats. Tinc un parell d’amics que han estat diputats, i m’ho confirmen.
Ens hem deixat envair de males lleis perquè fem massa broma, massa safareig, sobre les inconveniències –a voltes grotesques– dels diputats. De com les pallassades d’uns i altres motiven els aplaudiments dels seus i els xiulets dels contraris. Però no ho analitzem seriosament, i oblidem que aquests individus són els legisladors, els que produeixen lleis que, després, molt probablement, ens amargaran l’existència o malmetran el futur del país. Vaig sentir una frase de la presidenta del TSJC en obrir aquest any judicial: «Sisplau, legisladors, doneu-nos lleis per poder treballar», va dir la màxima representant del sistema judicial català. La meva reflexió, veient com es desenvolupa el dia a dia parlamentari, és que no podrem tenir bones lleis mentre no puguem seleccionar quin parlamentari ens sembla bo i quin ens sembla dolent o, pitjor encara, nociu per a la democràcia. No hi ha possibilitats de meritocràcia, en el nostre sistema representatiu. No podem destriar el gra de la palla. Si poguéssim fer-ho, em nego a pensar que el votant d’ERC marcaria la casella del bípede Rufián –el cognom fa la cosa?–, els mèrits del qual tots coneixem. I aquest individu ens dona la mida del cos parlamentari que l’envolta. Que algú arribi a considerar-lo potencial líder de no sé què, sembla inversemblant. Sobretot quan el seu únic mèrit consisteix a expel·lir les flatulències axarnegades que se li acumulen a la massa encefàlica. Per a mi, és el cas més paradigmàtic que les llistes tancades obliguen a menjar-se una morralla que, a sobre, no és innòcua. El partit obliga a un suposat elector fidelizat, a refrendar una llista per pura afinitat ideològica, encara que els representants inclosos no els satifaci ni els representi. Aquest fet té una derivada molt perversa: polaritza la vida política i social, perquè no es parla de diputats individualment i de la seva feina, sinó d’allò que fixa l’adoctrinament del grup.
De lleis dolentes que han anat pervertint la societat fins a convertir-nos en un país decadent i de dubtós futur, n’estem plens. El cas més lamentable és aquell conjunt de lleis que conformen el sistema educatiu. Perquè ens condemnen a un futur negre segur. No ens passaran coses dolentes per casualitat. Algú espera que l’armada que componen els parlaments –majoritàriament conformada per illetrats i ignorants envernissats de menfotisme– produirà res útil que faci que el futur del país –els nostres fills i nets– creixi mínimament capacitat? Si els primers maleducats i malcriats són els que han de fer les lleis!
Mereix especial atenció l’última xarlotada parlamentària sobre el lloguer de l’habitatge. Estimulant un cas –ignoro si aquesta bona dona, la Mari Carmen, forma part de la conxorxa orquestrada– per millorar la posició política, s’ha utilitzat el legislatiu per –tot tractant-se d’un tema que requereix visió d’estat, calma, discussió, etc.– organitzar un espectacle d’una pornografia que remou l’estómac. El pitjor que podien fer uns legisladors: agafar un tema transcendental que preocupa a tothom, manipular-lo tot ignorant, un cop més, la separació de poders entre l’executiu i el legislatiu, dividir els representants del parlament entre bons i dolents per, tot seguit, llençar la combinació a les mandíbules del populisme i passar la representativitat del poble a un grup d’extremistes immadurs que ha acampat en una plaça pública sense autorització. Després d’un cop d’estat, o de governar sense pressupostos, no se m’acut una violació de la democràcia pitjor que aquesta.
Penso que s’ha estudiat poc la mesquinesa de l’imbècil. I si bé Alexandre Dumas fill ens va ensenyar que és preferible el malvat a l’idiota, no ens va deixar res escrit sobre l’imbècil malintencionat. Llàstima, perquè als parlaments espanyols n’hi ha massa.”
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