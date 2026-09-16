Rosa Sabater: una vida truncada per la tragèdia.

Fa unes setmanes, quan la Generalitat de Catalunya va fer pública la llista de commemoracions oficials de 2027, vaig tenir una gran alegria en veure que hi constava el centenari del naixement de la pianista Rosa Sabater.
Rosa Sabater i Parera (vegeu aquí) va nèixer a Barcelona el 29 d’agost de 1927 i va morir a Mejorada del Campo, molt a prop de Madrid, el 27 de novembre de 1983, víctima de l’accident que va patir el vol 011 de la companyia Avianca que havia sortit el dia abans de Frankfurt. Un vol complicat des del principi que havia fet escala a París i que, després d’una escala tècnica a Barajas, havia de continuar viatge fins a Bogotà on l’esperaven una sèrie de concerts.
Un accident, per cert, que ha passat a la història negra de l’aviació perquè, després de Los Rodeos (vegeu aquí) amb més de 500 morts l’any 1977, és la catàstrofe aèria més greu –prop de 200 morts– esdevinguda en un aeroport de l’estat español (vegeu-ne aquí els detalls).
El nom d’aquesta pianista el tinc lligat des de la meva infantesa al record de la meva tia Maria Teresa, una gran melòmana que professava una profunda admiració per Rosa Sabater i que així que en tenia l’oportunitat ho manifestava clarament. Uns quants anys després –l’abril d’aquell 1983 que acabaria sent nefast– el noi gran de casa i jo vàrem veure-la actuar al Palau en un concert d’homenatge a Frederic Mompou sobre el qual vaig parlar fa dos anys en aquest apunt que vaig escriure arran d’una sèrie de troballes documentals que donava per perdudes:
“Al costat dels papers del viatge a Londres que vàrem fer l’estiu de 1974 -ara fa cinquanta anys- i que mereixeran el tracte singular d’un apunt específic, he trobat el programa de mà del concert d’homenatge que se li va fer a Frederic Mompou quan va complir 90 anys. Es va celebrar al Palau de la Música Catalana el 15 d’abril de 1983 i hi vaig assistir amb en Marc, el noi gran de casa que aleshores tenia set anys. A la mitja part vàrem pujar a la llotja presidencial amb la intenció de saludar al mestre. La presència d’un minyó tan jove (sens dubte el benjamí de tots els que aquella nit érem al Palau) va cridar l’atenció de la muller de Mompou i ens va deixar entrar a saludar-lo. En aquell moment li vaig passar el programa de mà perquè me’l signés… i ho va fer! Ara aquest programa recuperat està degudament controlat, documentat i acompanyat d’algunes cartes que ens vàrem escriure aquells dies a propòsit d’un article que vaig publicar al Diari de Barcelona i del programa de ràdio que aleshores feia a la Ràdio Obrera i que li vaig dedicar.”
Aquest recordatori el vull complementar amb el magnífic article d’Oriol Pérez Treviño (un savi, ras i curt, que procuro llegir sempre que publica alguna cosa) aparegut la setmana passada al Punt Avui:
Oriol Pérez Treviño
(El Punt Avui, 11 de setembre de 2026) (vegeu-lo també aquí)
El cronista vol començar l’article fent una invitació al lector. Vagi a Youtube i busqui la interpretació del Concert per a piano i orquestra núm. 23 en La major, KV 488 de Mozart que Rosa Sabater (1927-1983) fa al costat de l’Orquestra Ciutat de Barcelona sota la direcció d’Antoni Ros Marbà (Vegeu-lo aquí). Em sembla que no m’equivoco si escric que és un enregistrament que no hauríem de limitar-nos a escoltar, sinó que hauríem de fer-ho com qui obre una porta. I, després, fem una cosa molt senzilla: preguntem-nos per què Rosa Sabater no és avui un nom molt més present entre nosaltres.
Fa uns anys, parlant amb Antoni Ros Marbà d’aquell concert, li vaig preguntar per Rosa Sabater i, gairebé sense necessitat de pensar-hi, em va respondre una frase que conté, probablement, molt més del que sembla: “És que la Rosa Sabater fent Mozart era tota una altra cosa”. La frase és curta, però extraordinàriament reveladora. Perquè dita per Ros Marbà, músic que ha treballat amb alguns dels més grans intèrprets del segle XX, no és una simple expressió d’admiració ni tampoc una concessió a la nostàlgia. És el record d’un músic davant d’una intèrpret que posseïa alguna cosa difícil de definir i encara més difícil de transmetre: una manera pròpia de fer que la música semblés inevitable. I aquí apareix la paradoxa. Com és possible que Rosa Sabater no sigui avui un nom més present?
La pregunta adquireix una dimensió especial ara que la Generalitat de Catalunya ha declarat 2027 Any Rosa Sabater, coincidint amb el centenari del seu naixement. La mateixa Generalitat la presenta com una figura rellevant del pianisme català del segle XX i destaca la seva formació en la tradició d’Enric Granados, la seva projecció internacional, la seva dedicació pedagògica i la seva especial relació amb Mozart, Schumann, Falla, Granados, Albéniz i Mompou. El primer que cal fer és simplement tornar-la a escoltar.
Perquè Rosa Sabater és, encara avui, un d’aquells noms que semblen haver quedat atrapats en una zona intermèdia de la memòria. No és una desconeguda per als especialistes, però tampoc forma part d’aquell panteó d’intèrprets que la cultura musical catalana ha convertit en referents populars. El seu nom no té la presència d’Alícia de Larrocha, ni la projecció internacional d’altres grans pianistes del seu temps. I, tanmateix, la seva trajectòria permet parlar d’una pianista de primeríssima magnitud.
La seva història comença a Barcelona el 29 d’agost de 1927. Filla del director d’orquestra Josep Sabater i de la professora de cant Margarida Parera, Rosa va créixer en un ambient en què la música no era una activitat complementària sinó una manera natural d’entendre la vida. A casa seva hi havia cantants, repertoristes, classes de cant, partitures i converses musicals. El seu pare va començar a ensenyar-li piano quan tenia aproximadament sis anys i, ben aviat, va quedar clar que aquella nena disposava d’unes condicions excepcionals. Josep Sabater la va portar perquè Frank Marshall l’escoltés. Marshall, deixeble d’Enric Granados i continuador d’una de les tradicions pianístiques més importants de la Barcelona del segle XX, en va quedar entusiasmat. Primer va estudiar amb Marina Perarnau i, només un any després, va passar a ser alumna directa del mateix Marshall.
Aquí hi ha un dels primers fils que expliquen la singularitat de Sabater. No era simplement una pianista formada a Barcelona: era una hereva directa d’una determinada manera d’entendre el piano. Una escola en què la tècnica no era mai una finalitat en ella mateixa, sinó el vehicle per aconseguir una determinada qualitat sonora, una determinada naturalitat expressiva.
Als tretze anys, el 1940, va oferir el seu primer recital al Casal del Metge de Barcelona. El crític i compositor Joan Borràs i de Palau (1868-1953) va parlar aleshores d’una interpretació espontània, sense afectació i amb una intensa vida musical. Dos anys més tard, el 1942, arribaria el debut al Palau de la Música Catalana com a solista amb l’Orquesta Ibérica de Conciertos, interpretant el Concert en Re major K. 537 de Mozart.
A partir d’aquell moment, la seva trajectòria adquiriria una velocitat extraordinària. Concerts per tot l’Estat, Madrid, Andalusia, Castella, Galícia, el País Basc, el País Valencià, les Illes Balears i les Canàries. El 1944 debutava a Madrid amb el mateix concert de Mozart i l’Orquesta Clásica de Madrid dirigida per José María Franco.
Es diu que li hauria agradat ser cantant. La fascinava l’òpera, el teatre, les bambolines. Es diu que coneixia de memòria més de quaranta òperes. I aquesta fascinació pel món vocal acabaria deixant una empremta profunda en la seva manera d’entendre el piano. Quan posteriorment va exercir la docència, insistia als seus alumnes perquè llegissin els textos dels lieder de Schubert, Schumann o Brahms. No volia pianistes que simplement toquessin notes. Volia músics.
El 1951, va arribar un dels grans salts de la seva carrera: el debut a París amb l’Orchestre Lamoureux dirigida per Eduard Toldrà, interpretant Noches en los jardines de España de Manuel de Falla. París representava aleshores molt més que un concert. Era una porta oberta a l’exterior, a una carrera internacional que Sabater desenvoluparia amb una discreció que avui gairebé sorprèn.
Va actuar amb orquestres i directors de primer nivell. L’Orchestre de la Suisse Romande, la Concertgebouw d’Amsterdam, la Philharmonia Orchestra de Londres, l’English Chamber Orchestra, l’Orquestra Filharmònica Txeca, l’Orquestra Gulbenkian, la Limburgs Symfonie Orkest, l’Orquestra Nacional d’Espanya, l’Orquestra Ciutat de Barcelona i moltes altres. I va treballar amb directors com Jascha Horenstein, Rafael Frühbeck de Burgos, Ataúlfo Argenta, Enrique García Asensio, Odón Alonso, Eduard Toldrà, Josep Sabater i, naturalment, Antoni Ros Marbà.
Als anys seixanta va començar una important activitat discogràfica. Va enregistrar obres d’Isaac Albéniz com Ibèria, les Cançons i danses de Frederic Mompou, i, el 1968, les obres per a piano sol de Xavier Montsalvatge compostes fins aleshores. Més endavant enregistraria Noches en los jardines de España i un recital amb Montserrat Caballé a la UNESCO de París.
El seu repertori explica també una determinada idea de cultura musical. Granados, Albéniz, Mompou, Falla, Montsalvatge. Però també Mozart, Schumann i els repertoris de cambra. Sabater no sembla entendre la música espanyola o catalana com una especialització excloent, sinó com una part d’un mapa musical molt més ampli.
El 27 de novembre de 1983, l’avió en què viatjava Rosa Sabater des de Frankfurt cap a Bogotà, on havia d’oferir un recital, es va estavellar durant les maniobres d’aterratge a Mejorada del Campo, prop de l’aeroport de Madrid-Barajas. Tenia 56 anys. Poques setmanes abans, l’11 d’octubre, havia rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. La mort va arribar quan la seva carrera es trobava en plena maduresa. I, això, és probablement una de les claus per entendre el posterior oblit. Rosa Sabater no va tenir temps d’envellir artísticament. No va tenir aquella segona vida dels grans intèrprets que, després dels escenaris, es converteixen en mestres, referents, personatges públics, entrevistats, memòria viva. Potser sigui per això que Rosa Sabater és el secret més ben guardat del pianisme català.
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