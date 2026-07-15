Una mica més sobre el costat fosc de la Força.

Ja fa temps que mantinc una teoria que fins ara s’ha demostrat que és infal·lible.
Cada vegada que apareix una iniciativa a favor de Catalunya –és a dir, una iniciativa de les que jo secundo pensada per accelerar l’arribada de l’esperat moment que ens desenganxem definitivament de la ronya española– la reacció immediata per part de polítics, policies, jutges, periodistes venuts, predicadors del ‘a por ellos’ i altres estaments a sou del costat fosc de la Força és l’atac furibund acompanyat generalment d’amenaces i coaccions.
Una reacció a la qual sol afegir-se de seguida la dels representants de la gran banca amb els seus corresponents satèl·lits.
Curiosament, però, encara és l’hora que la irrupció d’Aliança Catalana i, sobretot, les habituals proclames incendiàries de la seva líder, hagin generat cap reacció de rebuig o condemna entre els habituals defensors d’españa. I el mateix puc dir pel que fa als Olius, la Caixa i altres de la mateixa corda.
La meva teoria em porta a pensar, doncs, que aquesta nova opció –que sembla que arrossega tants incondicionals– tampoc és la que ens cal.
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