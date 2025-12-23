‘Els 10 manaments’, l’últim article de Pep Collelldemont.

El dimecres passat El Punt Avui va publicar un article de Pep Collelldemont (vegeu-lo aquí) que em va semblar summament interessant i útil vistos els temps que corren.
Tant em va agradar que vaig estar a punt de copiar-lo i penjar-lo en aquest Bloc, cosa que finalment no vaig fer (desconec ara mateix què va ser el que me’n va fer desdir).
El cas és que avui, sis dies després de la publicació de l’article, el diari informa de la mort d’aquest home d’edat avançada però amb les idees tan clares com la llum del migdia.
Sobre el detalls biogràfics de Collelldemont no m’entretindré perquè és molt millor que els llegiu en aquesta breu nota biogràfica que acompanya la notícia del seu traspàs.
Em sembla més adient retre-li l’homenatge que es mereix honorant aquestes Totxanes amb el que va ser el seu article final.
Un article que llegit ara, assabentat del seu traspàs, adopta un valor de llegat i de lliçó de vida impagable, magistral.
Article de Pep Collelldemont publicat al Punt Avui del dimecres 17 de desembre de 2025
No us espanteu. Moisès va baixar del Sinaí amb les taules de la llei, però no són aquests els manaments que us vull proposar. Som a prop de Nadal, i em direu il·luminat, però crec que hem de donar una volta al món per començar a viure feliços. Aquí us ho deixo; si serveix, bé i, si no, tal dia farà un any.
1r manament. Estimem-nos tots, desterrem l’odi. O, almenys, aguantem-nos i respectem-nos. Tots pensem que tenim sempre la raó i els altres també ho pensen. Doncs no hi ha ningú que tingui tota la raó. Això vol dir que tots en tenim una part. No podem imposar res. En tot cas, respectar les opinions dels altres i viure en aquest respecte. No sé si us passa a vosaltres, a mi sí: a mesura que em vaig fent gran, m’adono que, com deia l’antic savi, només sé que no sé res. Per tant, molt de respecte per als altres, que ben segur que saben tant o més que nosaltres.
2n manament. La religió ens ha de fer millors. Els humans tenim moltes religions i n’hi ha que no en tenen cap. La religió ens ha d’acostar a Déu i ens ha de fer reflexius. Una religió que porta odi als altres no és religió, és fanatisme. Les guerres de religió són el més absurd que hi pot haver al món. Les religions ens han d’ajudar a ser millors i almenys respectar la religió dels altres.
3r manament. El treball dignifica. Hem de treballar per viure i no viure per treballar. El treball ha d’ajudar a millorar les coses i permetre’ns poder portar una vida digna. No val, per tant, l’esclavitud, l’explotació als altres. Treballar el just per tenir temps a viure i ser feliços. Malament quan diem d’una persona que només viu per treballar.
4t manament. La vida de família em sembla que avui encara podria ser bona. Però una família oberta, amb estimació entre els seus membres, que vol dir respecte, deixar que cadascú es pugui realitzar, llibertat d’acció i opinió. I, en tot cas, la família hauria de servir per ajudar-nos a millorar-nos entre els membres que la formem. No és fàcil viure dignament en família. Cal una disposició per al diàleg i evitar tota mena d’imposicions. Diàleg, diàleg, diàleg.
5è manament. Respectar la vida dels altres. Tothom té dret a viure a la seva manera, mentre no molesti els altres. Ningú no pot imposar les seves idees. Cal, per tant, no pensar que nosaltres som els millors i que els altres van equivocats. No hi ha veritats absolutes. Pensem que allò que ens agrada a nosaltres pot no satisfer els altres. I al revés. En tot cas, si ens sembla que aquell o aquella va malament, podem dialogar, exposar punts de vista, però mai imposar els nostres criteris i opinions.
6è manament. Igualtat de gènere. La sexualitat és bona quan respecta l’altre, sigui home o dona. S’hauria d’acabar per sempre la superioritat masculina i, per tant, l’esclavitud envers la dona, les violacions, les imposicions matrimonials. Tots som iguals davant la llei.
7è manament. No agafem el que no és nostre. Hauríem de poder tenir les portes de casa obertes. Com abans. A casa teníem botiga. S’obria a les vuit del matí, quan el pare tornava de missa, i tancàvem a les dotze de la nit, quan anàvem a dormir. I nosaltres hi fèiem vida a dintre. Quan tocaven el timbre, sortíem.
8è manament. Respectem la natura. Tot el que ens envolta està al nostre servei. No podem anar pel món destrossant el que tenim al nostre davant. Si respectem la natura, serà generosa amb nosaltres. Moltes vegades no som conscients del que la natura ens pot donar, ja sigui materialment amb els seus productes o per gaudir de les seves meravelles. Les possibilitats de la natura són immenses i ben segur que pot alimentar tots els humans. El que passa és que els uns llencen i els altres no tenen el més mínim.
9è manament. Matem l’enveja, és mala consellera. Cadascú té una manera de fer i de ser que el fa diferent dels altres. I cadascú hauria de respondre segons les seves possibilitats. I la societat hauria d’ajudar a créixer les persones, no enfonsar-les ni destruir-les. Si féssim les coses ben fetes, encara ens en sobraria. El que passa és que els uns acaparen més i més, mentre que els altres no tenen ni el més mínim.
10è manament. Mai imposició, sempre diàleg. No s’ha guanyat mai cap guerra. Quan s’ha destruït tot, s’ha de dialogar. Per què no ho fem abans? I aquests deu manaments s’enclouen en dos: sigues feliç i fes feliços els altres. El problema principal que tenim els humans és que no ens aturem a pensar, vivim obsessionats a poder ser més que els altres, a tenir més que els altres. No som capaços de viure feliços amb tot el que tenim al nostre voltant.
