Una manera d’entendre el país de la mà de la geopolítica.

Vicent Partal acaba de publicar “Entendre els mapes” (vegeu aquí i també aquí), un llibre que ens ensenya a mirar els mapes com a elements que poden explicar fenòmens geopolítics que potser d’una altra manera ens serien més difícils d’entendre.
L’acte de presentació en societat es va fer dies enrere a l’Ateneu Barcelonès. Va durar una mica més d’una hora i si us fa gràcia de saber què va explicar el mestre Partal aquí sota us deixo el vídeo complet de l’acte.
Un complement molt adequat a aquest “Entendre els mapes” és el curs de geopolítica que el mateix Partal va impartir a Vilaweb durant els trenta-un dies del mes d’agost de 2022 i que podeu seguir en aquest enllaç.
De fet, aquest llibre d’ara és el punt central d’una trilogia que va començar aquell mateix 2022 amb “Fronteres”, llibre editat per Comanegra (vegeu-lo aquí) amb un subtítol d’allò més aclaridor: “Aquelles línies que algú ha dibuixat sobre un mapa” (vegeu aquí).
En l’acte de l’Ateneu Barcelonès Partal va anunciar que està treballant en el títol que tancarà aquesta trilogia i que es concentrarà en la geopolítica dels Països Catalans.
I, de fet, ja ens en va fer un avançament amb una engrescadora i argumentada teoria que podeu trobar a partir del minut 23:40 del video i que us recomano que no us perdeu.
