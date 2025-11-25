Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2026: una cronologia (maig).

(Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie i les explicacions que donava)
MAIG
• Dia 2: es mor l’escriptor Miquel Llor (1966/60 anys).
• Dia 2: primers Jocs Florals autoritzats després de la guerra. Es celebren al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona sota la presidència del poeta Miquel Dolç (1971/55 anys).
• Dia 6: es mor el polític Pere Pi-Sunyer i Bayo (2001/25 anys).
• Dia 9: es mor el periodista Josep Maria Lladó (1996/30 anys).
• Dia 10: el periodista i crític de cinema Josep Maria López Llaví compleix 85 anys (1941/85 anys).
• Dia 11: l’escriptora Olga Xirinachs compleix 90 anys (1936/90 anys).
• Dia 11: manifestació de 130 capellans des del Palau del Bisbe fins a la ‘Jefatura de Policía’ de la Via Laietana (1966/60 anys).
• Dia 14: es publica “A sangre y fuego”, la primera aventura del Capitán Trueno, amb guions de Víctor Mora i dibuixos d’Ambrós (1956/70 anys).
• Dia 15: neix Adi Enberg, periodista i parella de Josep Pla (1901/125 anys).
• Dia 17: Bob Dylan & The Band actuen a Manchester. Algú del públic li va cridar: “Judes!” (1966/60 anys).
• Dia 22: es funda l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (1851/175 anys).
• Dia 24: Bob Dylan compleix 85 anys (1941/85 anys).
• Dia 24: Bob Dylan actua a l’Olympia de París amb The Band i amb una bandera americana gegant desplegada al fons de l’escenari (1966/60 anys).
• Del 27 al 30: es celebren al Paranimf de la Universitat de Barcelona les Primeres Jornades Catalanes de la Dona (1976/50 anys).
• Dia 31: neix l’activista Enric Garriga Trullols (1926/100 anys).
• Dia 31: l’escriptor Ferran Torrent compleix 75 anys (1951/75 anys).
• Dia 31: final de la Copa d’Europa a Berna amb quatre xuts als pals (que a partir d’aleshores van passar de quadrats a rodons) i derrota per 3-2 davant del Benfica (1961/65 anys).
