“Trist senyal de victòria”, un gran article d’Eva Vàzquez al Punt Avui.

“Tant de bo avui no em trobi cap altra fotografia d’algun membre de la flotilla arribant a qualsevol aeroport europeu alçant el puny o fent el senyal de la victòria. M’ho deia a contracor dilluns passat, després d’intuir una estranya rendició a l’espectacle en els gestos triomfals de Jordi Coronas i Ada Colau mentre sortien del túnel de passatgers del Prat, i al vespre, quan es va difondre la imatge de Greta Thunberg amb el mocador palestí i el puny també enlaire a la seva arribada a l’aeroport d’Atenes. Però a última hora encara va desembarcar a Barcelona el grup més nombrós d’activistes catalans deportats per Israel després que fossin interceptades una a una les embarcacions de la flotilla, i els gestos eren idèntics: el puny revolucionari, els dos dits en senyal victoriós, les samarretes amb missatge i la kufia, aquells mocadors que ja no portava ningú des que els universitaris dels vuitanta els van posar en circulació per expressar el suport a la Intifada. En algunes botigues, diuen que n’han esgotat les existències, com va passar amb les estelades fa vuit anys, que es van acabar a tot arreu i ara resulta que n’hi ha magatzems plens perquè ni als balcons els dies assenyalats, n’onegen.
El cas és que mentre enfoquen els activistes amb el seu posat aguerrit de vencedors, no hi ha cap càmera pendent de l’últim bombardeig massacrant criatures a Gaza, per més que tots ells s’afanyessin a declarar que les vexacions sofertes durant la seva detenció no es poden comparar amb el dolor dels palestins bombardejats. Si això és una victòria, ja m’explicaràs… El culte a l’heroi retornat, que potser sense pretendre-ho estan promocionant de si mateixos, no només relega a un segon terme el patiment de les víctimes, sinó que a més a més reprodueix el discurs de violència entre vencedors i vençuts; és a dir, el llenguatge de guerra, ni que sigui en el terreny simbòlic, més d’anhels que de realitats. Perquè el fet és que tota la tripulació de la flotilla ha hagut de claudicar, tots han hagut de cedir al poder militar de l’estat poderosíssim al qual desafiaven. Però tornen a casa després d’un mes de travessia i dos dies de reclusió a les presons israelianes, sense haver aconseguit trencar cap mena de bloqueig, ni naval ni humanitari, i es presenten com els guanyadors morals pel fet d’haver corroborat que, en efecte, Israel és un estat poderós, militaritzat, arrogant i que maltracta la gent.
Vull creure que tots els membres de la flotilla, tots, sabien que aquest seria el final de la seva aventura i que l’objectiu, per tant, no era obrir cap front humanitari, sinó posar en evidència als ulls del món la necessitat urgent de crear-lo. També devien preveure (i en aquest risc hi ha el seu veritable coratge) que el govern de Netanyahu no seria pas gens benèvol amb la seva incursió. Els van interceptar amb vaixells de guerra que, en lloc d’assaltar-los i portar-los a port, en el pitjor dels casos els podien haver metrallat allà mateix, en plena mar. Només així puc entendre els gestos exultants, aquesta epifania televisada de la derrota quan té alguna cosa de retrobament amb la causa justa. En canvi, si creien que la flotilla aconseguiria el propòsit d’esquivar les defenses israelianes, atracar en algun port clandestí i salvar la població civil atrapada en l’infern de destrucció que assola la franja des de fa dos anys, no em mereixen cap crèdit. No pas més que un il·luminat o un ingenu. Sigueu tots ben tornats a casa, sans i estalvis, però no feu més senyals de la victòria, no si aquells a qui havíeu anat a socórrer continuen morint mentre us fan la foto.”
