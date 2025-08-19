El que som, com érem i d’on venim: anys de caspa i Fraga.

Entre 1962 i 1969 –pràcticament tota la dècada dels seixanta, vaja– hi ha un nom que no es pot ometre a l’hora d’explicar molts dels canvis que vàrem viure aquells anys. Em refereixo a Manuel Fraga Iribarne, ministre d’Informació i Turisme (vegeu aquí). Ell va ser el promotor d’una Llei de Premsa molt discutible però que va representar un pas endavant en relació al que hi havia fins aleshores, va detectar la influència progressiva que tindria la televisió com a eina de propaganda i va estimular la creació d’una àmplia xarxa de ‘tele-clubs’ per tot españa, el 1964 va maquinar la campanya dels ’25 años de paz’, no va tenir cap escrúpol per sortir al No-Do i a tots els noticiaris banyant-se a Palomares quan van caure al mar unes bombes que portava un avió americà (val a dir, però, que va tenir prou cura de fer-ho en una platja allunyada de la zona de perill), va posar en marxa la campanya per arribar als mil dòlars per càpita… i va potenciar el turisme com a nova font d’ingressos i de neteja cosmètica de la cara bruta de la dictadura.

Un turisme que tenia un destí per antonomasia: l’illa de Mallorca

I un objectiu: arribar als dos milions de visitants.

Amb aquestes dues premisses la música popular en va tenir prou per començar a fer productes i les ràdios i la televisió per difondre’ls per terra, mar i aire.

Us ofereixo una primera mostra amb dues versions (impagables les dues) de la cançó “Vuelo 502”. La primera (la canònica, com si diguéssim) amb Los Tres Sudamericanos i la segona, en un eloqüent i ranci blanc i negre, interpretada per la portuguesa Madalena Iglesias acompanyada de Los 4 de la Torre.

I a sota, és clar, la lletra perquè no se us escapi el més mínim detall.

Vuelo 502

Estoy en el aeropuerto

Esperando la salida de un avión que me llevará

A Mallorca

Cuando por los altavoces, se escucha una voz

Que nos dice así, así

Atención atención, próximo a despegar

El vuelo 502 destino a Son San Juan

Atención por favor

Diríjanse a puerta 3

Allí les conducirán a bordo de un Caravelle

Volando, volando, a Mallorca voy,

A Mallorca voy

Volando, volando, a Mallorca voy,

Con mi canción

Y escuchamos la voz de la azafata que nos dice

Atención atención, Volamos a siete mil

El vuelo 502 que despegó de Madrid

Poco nos falta ya, para poder divisar

La Tierra que puso Dios, en medio del ancho mar

Volando, volando, a Mallorca voy,

A Mallorca voy

Volando, volando, a Mallorca voy,

Con mi canción

Y de nuevo se oye a la azafata que nos dice

Dejen ya de fumar, ajústense el cinturón

Que vamos a aterrizar el vuelo 502

Gracias por su atención, en nombre del capitán

Que ustedes lo pasen bien, en Mallorca junto al mar

Cantando, cantando, en Mallorca estoy, en Mallorca estoy

Cantando, cantando y Mallorca cantará esta canción.

I com no podia ser altrament, una cançó basada en el tan cobejat ‘turista dos millones’ que ens demostra que de qualsevol cosa es pot fer una cançó:

El turista 1.999.999

El turista 1.999.999

cuando llegó

se lamentó.

por bajar tan deprisa del avión

con su mini-pantalón

se ha perdido la ocasión

de tener las atenciones

que por suerte le brindaron

al turista 2.000.000.

Pero es igual, se conformó

y en Mallorca fue feliz como el que más,

como el que más, como el que más,

porque Palma le ofreció su mundo de sol,

su mundo de sol, su mundo de amor.

El turista 1.999.999

se llevará a su país

el recuerdo de este sol

y de este mar que nunca más

podrá olvidar.

Por bajar tan deprisa del avión

con su mini-pantalón

se ha perdido la ocasión

de tener las atenciones

que por suerte le brindaron

al turista 2.000.000.

Pero es igual, se conformó

y en Mallorca fue feliz como el que más,

como el que más, como el que más,

porque Palma le ofreció su mundo de sol,

su mundo de sol, su mundo de amor.

El turista 1.999.999

se llevará a su país

el recuerdo de este sol

y de este mar que nunca más

podrá olvidar.

Que nunca más

podrá olvidar.

Sobre Mallorca es varen perpetrar un munt de cançons més com aquella inefable “Me lo dijo Pérez” (que estuvo en Mallorca y vino encantado de todas las cosas que vió por allí).

També li va tocar part de la rifa a les Canàries amb aquell no menys inefable “El hombre del tiempo” que cantaven Los Mismos (sí, sí, els mateixos d’El Puente); la cançó parlava d’un home del temps que deia coses com: solamente Canarias conserva el clima primaveral, Tenerife tiene seguro de sol…

La caspa, però, es va estendre fins a Madrid (aquests s’apunten a tot, només faltaria) en aquesta pel·lícula protagonitzada per un senyor valencià que es feia dir El Príncipe Gitano (vegeu aquí) i que en aquest fragment que us reprodueixo aquí sota li explica a una visitant francesa les delícies del Rastro, Chamberí i rodalies.

La cançó es diu “Verás Madrid” i diu coses tan impagables com “Verás Madrid, verás todo Madrid, que no es como París, porqué es mejor, pa que te enteres…”

Pa que te enteres…

(Continuarà)