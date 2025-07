Escenes milaneses (entre els Beatles i Linkin Park) (1).

Dia de sant Joan, dimarts. Festegem el meu sant a Milà. Amb la Mila i l’A. Hi som des d’ahir i marxarem el divendres. Moltíssima gent pels indrets cèntrics i calor en el límit del suportable.

Vivim en un barri que es diu Famagosta, cap al sud de la ciutat, situat una mica més avall de la zona dels Navigli (vegeu aquí) i a deu parades del centre amb el tramvia 3 que para a tocar de casa nostra.

Deu parades de tramvia milanès que és tant com dir uns vint-i-cinc minuts de separació entre el nostre apartament i el Duomo. No està gens malament…

Com he dit, vàrem arribar el dilluns 23 a mig matí i a la tarda ja visitàvem, com tres turistes més (no érem pas altra cosa), l’eix neuràlgic de la ciutat: la plaça del Duomo, les Galeries Vittorio Emanuele II i la plaça on hi ha la Scala, el teatre d’òpera més important del món.

Aprofitem la primera tarda per fer una ullada ràpida de preparació del gran dia que serà demà. El meu sant.

Entrem a la Feltrinelli de les Vittorio Emanuele i compro el Corriere della Sera del dia i el cinquè i últim llibre de la sèrie que Antonio Scurati ha escrit sobre la figura de Benito Mussolini (vegeu aquí). Es titula ‘La fine e il principio’ i tan bon punt tornem a l’apartament el començo a llegir àvidament.

M’havia emportat per a les estones perdudes l’edició que fa dos o tres anys va fer Cátedra del ‘Viaje en autobús’ de Josep Pla, però de seguida m’adono que la lectura de Scurati –que veig, amb alegria, que puc seguir sense gaires problemes de comprensió– m’ocuparà totes les estones lliures d’aquests dies. Una lectura, a més a més, summament oportuna perquè gran part dels fets que es descriuen a ‘La fine e il principio’ –el dos últims anys del règim feixista i nazi a Itàlia— transcorren precisament a Milà, una ciutat molt important en la vida de Mussolini.

Les activitats del dia de sant Joan les havia programat –i reservat– setmanes enrere des de Barcelona. Vàrem començar la jornada a la Pinacoteca di Brera. Una visita que, com sempre que anem amb la nostra néta, tenia uns objectius molt concrets i seleccionats prèviament: l’‘Esponsori de la Verge’, de Rafaello; la ‘Sacra Conversa’, de Piero della Francesca, el ‘Cristo morto’, de Mantegna, la ‘Pietà’, de Bellini i en el pati central del museu l’estàtua de Napoleó reconvertit en déu de l’Olimp feta per Antonio Canova. Una estàtua que segons alguns exhibeix el cul més perfecte creat mai per un escultor.

A la llista teníem també ‘El sopar d’Emaús’, de Caravaggio, però estava cedit per a la magna exposició d’obres d’aquest pintor que actualment es pot veure a Roma,

Després vàrem dinar al restaurant Al Conte Ugolino, especialitzat en carn. Una referència, aquesta especialització carnívora, que un coneixedor de la Divina Comedia entendrà perfectament ja que el comte Ugolino és un dels protagonistes principals del Cant XXXIII de l’Infern, en el qual Dante ens explica com va ser condemnat a morir de fam, per traïdor, tancat en una cel·la amb els seus fills i néts als quals va acabar devorant.

A quarts de quatre vàrem pujar al sostre del Duomo –en permanent situació de ‘in ristauro’, com gran part dels monuments d’Itàlia–, després vàrem visitar l’interior del temple i cap a quarts de sis tornàvem a casa amb el tramvia 3.

Les activitats d’aquell dia, però, encara no s’havien acabat.

(Continuarà)