2026: un any important pel Motel Empordà.

Per a la bona gent del Motel Empordà de Figueres aquest 2026 és un any molt important .
I com que es dóna la feliç circumstància que amb aquesta bona gent figuerenca ens uneixen, a l’A. i a mi, uns llaços d’estimació ben considerables puc dir sense cap exageració que els motius d’alegria d’aquest any els compartim plenament.
En l’origen d’aquesta sastisfacció hi ha dues dates molt concretes: el 4 de juny, dia que es complien seixanta-cinc anys que el Motel va començar a funcionar (vegeu aquí) i el 14 de febrer, data del centenari del naixement de Josep Mercader (vegeu aquí), el seu fundador.
Per això des de fa temps vaig aplegant material informatiu sobre els elements que configuren el microcosmos d’excel·lència gastronòmica i tracte exquisit que gravita al voltant del Motel Empordà i de L’Almadraba Park Hotel (vegeu aquí) de Roses.
Aplego informacions sobre la família Subirós-Mercader, molt especialment sobre en Jaume (vegeu aquí), el cap de la família i un dels noms més rellevants de la cuina de casa nostra, i sobre la seva filla Silvia (vegeu aquí), cineasta de categoria, persona estimada i mare d’en Guiu, el nostre tercer nét (vegeu aquí). I també sobre altres persones que han tingut una presència històrica al Motel com Josep Valls (vegeu aquí i també aquí), l’home que feia parlar Josep Pla.
Precisament durant la festa de celebració dels 65 anys del Motel, la Sílvia va presentar la biografia que ha editat Cal·lígraf sobre la figura del seu avi Josep Mercader (vegeu aquí), un avi que no va conèixer perquè es va morir tres anys abans que ella naixés, cosa que no l’ha privat -ben al contrari– d’escriure no només aquesta esplèndida biografia (que us recomano ferventment) sinó que fa quatre anys va guanyar un munt de premis amb el documental ‘La cuina dels homes’ (vegeu aquí i també aquí) inspirat igualment en el Motel i el seu fundador. Un magnífic exercici de cinema d’investigació que en la biografia que acaba de sortir queda completat i perfectament arrodonit.
I, sobretot, centro la meva atenció en la mitja dotzena de llibres (*) relacionats amb el Motel i L’Almadraba que fins avui tinc controlats.
(*) Em sembla que són tots, però no posaria la mà al foc…
Acabo, doncs, l’apunt d’avui presentant-vos-els per ordre cronològic d’edició:
‘Les receptes del Motel Empordà’, Jaume Subirós (Edicions de la Magrana, 1992; reedició Edicions Cal·lígraf, 2025)
‘Històries del Motel. 50 anys de l’Hotel Empordà’, Miquel Berga (Ara Llibres, 2011)
‘Els primers cinquanta estius de l’Almadraba Park Hotel (quasi una novel·la)’, Xavier Febrés (Curbet Edicions, 2020)
‘Motel Empordà, elogi de l’amor estable’, Xavier Febrés (Editorial Gavarres, 2024)
‘Converses de sobretaula al Motel. Diàleg sobre l’Empordà i el país d’avui’, Joan Armangué i Xavier Febrés (Editorial Gavarres, 2026)
‘Josep Mercader. El creador del Motel’, Sílvia Subirós i Mercader (Edicions Cal·lígraf, 2026)
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