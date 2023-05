Full de Ruta: pel nou embat per la independència o per entrar al Parlament?

L’esmena a la totalitat del Full de Ruta 2023-2024 que han aprovat l’Assemblea Territorial de Cornellà i altres assemblees territorials detalla els passos a fer en els mesos vinents en el front social, institucional i internacional per fer efectiva la República Catalana. Per aconseguir aquest objectiu cal escalar, des d’ara mateix, la tensió al carrer, a les eleccions espanyoles i europees promovent-hi llistes cíviques unitàries i en la projecció internacional del conflicte entre Catalunya i Espanya. En definitiva un Full de Ruta que explicita com preparar i portar a terme un nou embat per la independència.

La divergència és cabdal en relació amb el Full de Ruta aprovat per la majoria del Secretariat Nacional, focalitzada en l’impuls d’una “Llista Cívica” concebuda com a quarta força política independentista a les eleccions al Parlament de 2025, amb l’únic suport de l’Assemblea. Fins al punt que el Full de Ruta especifica que faran els futurs diputats “cívics” al Parlament. La resta de propostes són genèriques, moltes traspassades d’anteriors edicions. En resum, un Full de Ruta per impulsar l’entrada al Parlament d’una quarta formació independentista.

El Full de Ruta enfocat a la Llista Cívica-quarta opció electoral és un perill de mort per a l’Assemblea i un atemptat contra els estatuts. Parteix de la falsa premissa que les manifestacions ja no serveixen per pressionar els partits independentistes. En canvi la gran manifestació de l’Onze de Setembre va ser determinant per forçar la sortida de Junts del govern de la Generalitat. La suposada incapacitat de pressió sobre els partits de l’activisme fa necessari un nou grup parlamentari per a forçar-los des de l’hemicicle. L’activitat d’aquests diputats, estretament associada a l’Assemblea, trencaria el seu caràcter transversal originari. Impediria el treball conjunt de persones de diferents opcions polítiques i ideològiques; el seu activisme civil esdevindria una activitat partidista. A més atempta contra l’article 2.4. que diu: “L’Assemblea Nacional Catalana es mantindrà totalment independent de qualsevol partit polític, coalició electoral o grup d’electors i no es presentarà a cap tipus d’eleccions”. Per ser honesta la ponència de Full de Ruta hauria d’anar acompanyada d’una reforma d’estatuts.

En canvi l’esmena a la totalitat preveu una Llista Cívica unitària que no infringeix la naturalesa activista amb què va néixer l’Assemblea, ni els seus estatuts:

a) Perquè l’Assemblea prepara al mateix temps, amb el conjunt d’entitats independentistes, lluites noviolentes per defensar el Parlament quan aixequi la suspensió de la República Catalana i preveu la resistència civil contra l’aplicació del 155 a totes les administracions catalanes. També crida la majoria social per la independència a organitzar-se per paralitzar el país com vàrem fer el tres d’octubre de 2017, però no només un dia, sinó setmanes.

b) Perquè planteja el cicle d’eleccions com els graons d’una escalada de tensió política que culmina a les eleccions vinents al Parlament, desencadenant del nou embat per fer efectiva la República. En cada una d’aquestes eleccions impulsa, juntament amb altres entitats del moviment civil, programes comuns i candidatures unitàries que situin la independència en el centre dels debats electorals. La unitat de totes les entitas i partis ha de ser impulsada, d’entrada, per l’Assemblea perquè és la solució que més ens apropa a la independència. Però, ara per ara, és altament improbable. Segurament només algunes forces acceptaran impulsar candidatures unitàries a les eleccions espanyoles i europees. Potser només siguin possibles per al Senat on no es voten persones i no partits. Una victòria d’una “Entesa per la Independència” rupturista al Senat capgiraria la dinàmica política actual, com va passar amb la candidatura de Lluis Maria Xirinachs el 1977. Obligaria els partits pactistes a repensar la seva estratègia de cara a les eleccions catalanes. En conjunt una Llista Cívica tan unitària com sigui possible trascendiria l’Assemblea perquè s’associaria al conjunt del moviment independentista.

Les relacions entre l’Assemblea i la resta d’entitats independentistes és una altra de les diferències entre la ponència de la majoria del S.N. i l’esmena a la totalitat de Cornellà i altres Assemblees de Base. De la Conferència Nacional de l’11 i 12 de marc havia de sorgir l’estratègia pel nou embat, tal com assenyalava el Full de Ruta de 2022-2023. Però no van ser una autèntica conferència perquè les altres entitats van ser-hi convidades a darrera hora i no van participar en cap procés deliberatiu. D’aquesta manera l’Assemblea no lidera el moviment civil per la independència.

A la Conferència Nacional es va proposar un “Pacte Nacional del Moviment Civil per la Independència”. Al Full de Ruta aprovat per la majoria del Secretariat es limita el seu abast al front civil, perquè el front institucional està acaparat per la preparació en solitari de la Llista Cívica. Només hi consten vaguetats com “Treballar sobre les aportacions que generin més consens”, “El pacte ha de ser la xarxa que vertebri el moviment civil per la independència”, etc.

A l’esmena a la totalitat aquesta proposta es configura com un “Pacte Nacional per la Independència” que abasta de manera estreta el front social, l’institucional i l’internacional per preparar entre totes les entitats el nou embat per fer efectiva la República.