Full de Ruta de l’Assemblea: un pla per fer efectiva la independència

El projecte de Full de Ruta de l’Assemblea aprovat pel Secretariat Nacional esbossa un pla per fer efectiva la independència, probablement l’únic en aquest moment. La ponència és el resultat d’un llarg procediment que va començar l’octubre a les assemblees de base i que el dia 15 retorna als seus militants. A l’hora de votar han de tenir present la globalitat del text, encara que s’ha de votar paràgraf a paràgraf.

El Full de Ruta en conjunt conté un pla que parteix del fet que l’Estat espanyol usarà la violència policial i judicial per retenir Catalunya. Quan els partits catalans han relegat la República Catalana a un futur llunyà, el projecte del S.N. insta a preparar un nou embat contra l’Estat espanyol basat en la desobediència civil. Des de 1945 aquesta estratègia ha permès la independència de moltes nacions malgrat l’ús de la força d’Estats molt poderosos.

Aquest pla per la independència també és imprescindible per afrontar les transformacions mundials que amenacen les nacions sense Estat. La globalització, les noves tecnologies, les xarxes socials, les migracions intercontinentals, el canvi climàtic, etc. representen un tsunami que ofegarà la nació catalana si no té amb urgència un Estat propi. El voluntariat en defensa del català i les protestes contra els efectes de l’espoli fiscal són necessàries, però insuficients si no van unides a la lluita per la nostra república.

El Full de Ruta proposa un pla per reconstruir el pont que ens ha de portar a la independència. El 2017 la riuada de brutalitat policial i judicial se’n va endur la calçada del pont que havíem alçat per assolir la República Catalana. Però les columnes s’han mantingut fermes, tot i que erosionades. El projecte de Full de Ruta explicita com reforçar els pilars civil, institucional i internacional d’aquest viaducte i bastir-hi a sobre una nova coberta, més robusta i resilient, que permeti el pas d’un país ocupat a un país sobirà, tot i la repressió espanyola.

Reforçar el pilar de la societat civil per fer una Catalunya forta. És el puntal més sòlid perquè l’Assemblea i la resta d’entitats independentistes tenen centenars de milers d’afiliats. Cal activar-lo amb estructures de país més vigoroses i amb campanyes de mobilització que plegades generaran una escalada que, partint de la situació actual, retornarà la capacitat de paralitzar el país del 3 d’octubre de 2017. Aquest poder serà determinant per defensar la República Catalana en el nou embat contra l’Estat espanyol.

Reforçar el pilar polític i institucional mitjançant una regeneració democràtica, sense la qual no es recuperarà la majoria independentista. El desconcert polític i l’increment de l’abstenció són el resultat de l’abisme emocional que s’ha obert entre els ciutadans i els partits que monopolitzen la representació democràtica. La regeneració ha de canviar les seves estructures que els separen dels electors, impedeixen la renovació de lideratges i fomenten els enfrontaments per colonitzar les institucions. També cal acabar amb els pactes amb els partits espanyols.

Reforçar el pilar internacional per contrarestar el relat espanyol de final del conflicte català. La baixa conflictivitat i el suport polític dels diputats independentistes al govern espanyol fan versemblant el missatge de la seva diplomàcia que el conflicte amb Catalunya s’ha acabat. Replicar aquesta narrativa és clau per preparar el nou embat fer efectiva la República Catalana.

El pla per implantar la independència i defensar-la del Full de Ruta posa un termini per portar-la a terme: les properes eleccions al Parlament previstes a tres anys vista. Si el poble català escull una majoria disposada a aixecar la suspensió la Declaració d’Independència de 27 d’octubre de 2017, s’aplicarà la llei de Transitorietat i Fundacional de la República. Per impedir l’acompliment de la voluntat popular expressada a les urnes, és altament probable que l’Estat espanyol torni a usar la violència. Per tant aquesta activació no tindrà èxit ni credibilitat si no estem preparats per desfermar una contraofensiva noviolenta. Per evitar els errors de la tardor de 2017 aquesta resposta ha de tenir la magnitud i la durada necessària per tal que el conflicte amb Espanya deixi de ser un problema intern espanyol i esdevingui un afer de dimensió europea.

La història de l’Assemblea ens injecta optimisme a les venes. En aquest moment de desànim i desconcert aquestes previsions poden semblar fantasioses. El març de 2012 la majoria de la població era escèptica sobre les previsions del primer Full de Ruta de l’ANC. Per sorpresa només mig any després, l’entitat aplegava més d’un milió de persones a l’espectacular manifestació de l’Onze de Setembre. Aquesta multitud obligava al President de la Generalitat a anticipar les eleccions i el mes de novembre es produïa la primera majoria sobiranista. La història es va precipitar i, ara, hem de lluitar perquè torni a accelerar-se. L’objectiu és al nostre abast si refem la unitat estratègica, perquè hem de construir el pont indestructible que ens porti a la independència sobre uns pilars molt ferms.

Hi ha centenars d’esmenes vives, però no s’ha de perdre la perspectiva de conjunt de la ponència. Moltes són de supressió o alteració de punts cabdals, sense els quals l’estratègia queda coixa. La Comissió d’Esmenes no les ha incorporat perquè al seu parer no aporten cap alternativa o millora al pla per la independència del Full de Ruta, aprovat per dos terços del Secretariat Nacional.