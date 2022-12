Un dubte que em corca.

Ara que ha esclatat un gran escàndol de corrupció al Parlament Europeu, amb una vicepresidenta empresonada i tot, se m’ha plantejat un dubte. Pel que es veu, Catar ha subornat a un nombre encara no conegut de eurodiputats per tal d’afavorir els seus interessos i negocis a Europa. Un clàssic. Corrupció com la de sempre. Però es que es veu que Catar, aquell país que ha organitzat un mundial de futbol sense que ningú a Europa haja exigit cap compliment de drets humans (perquè els diners ho tapen quasi tot) no és l’únic país que suborna. De passada, a la vora del Catargate, quan ja molts volen passar pàgina del Catalangate, apareix amb força el Moroccogate. Sembla ser que tota una rècula de polítics espanyols, especialment del PSOE, han sigut beneficiats amb diners, propietats i regals valuosos de tota mena a canvi d’afavorir els interessos d’aquell país a Europa. I ací és on a mi se’m planteja un dubte. A la Plana, des de fa molts anys, es cultiven taronges. I fins fa uns quants anys, també es feien moltes bajoques; allò que al Principat, que en cultiven menys, en diuen mongeta tendra. I les exigències per a poder vendre aquests productes a Europa han anat augmentant, al temps que els preus s’han mantingut o fins i tot han baixat. Per això, el cultiu de la bajoca ha quedat reduït a un cultiu testimonial. Vila-real tenia el mercat “de les bajoques” que era el més important d’Espanya. Ara, jubilat Pasqual “El Talero” ja no en cultiva ningú.

Les bajoques que es venen als supermercats venen de Marroc. Com moltes de les taronges que també tenim als “nostres” supermercats. I molts dels comerciants majoristes de taronja, tenen grans finques al Marroc. D’entrada, cal suposar que allà se’ls exigeixen les mateixes condicions (us de plaguicides, etc.) que als cultivadors d’ací. Però en el cas de les taronges sudafricanes, per exemple, està clar que no. D’ací l’aparició a casa nostra de noves plagues que incrementen el cost del cultiu però no el preu de la collita.

I sospite jo que tots aquests polítics que treballen per als interessos de Marroc (que se sàpiga) a canvi de diners, de prebendes, de propietats exclusives i possiblement d’algun favor més, no deuen tindre cap interès en la prosperitat dels llauradors valencians. Ans al contrari. Perquè és segur que el règim marroquí en traurà bona tallada, de qualsevol cultiu que es faça allà per a vendre’l ací.

I em rebenta especialment que els partits polítics als quals pertanyen aquests subjectes, en especial el PSOE, ens vinguen a dir cada dia que ells són els qui més defensen els nostres interessos.

Espere que la policia europea acabe esbrinant si tota aquesta gent ha delinquit. I si els pertoca la sanció, la pena o el que siga pel mal que han fet a Europa i als europeus. Més concretament a nosaltres, que també som europeus, tot i que semblem de segona divisió. O de segona B, segons els casos.