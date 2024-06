Un article de Carmen Pérez Aparicio a propòsit d’un episodi de la història de Vila-real.

En conclusió, tots els veïns de Vila-real foren víctimes de l’a ssalt, saqueig i incendi de la vila, de manera indiscriminada, provocat aquest darrer pel c omte de Las Torres, comandant de les tropes borbòniques al Regne de València, i es desacredit en així les hipòtesis merament especulatives de Jacinto Heredia. Hi ha, a més, altres errors e n el text per la manca de rigor: el comte de Las Torres no va ser mai virrei de València; Basset no va nàixer a Alboraia, fou batejat el 5 de juny de 1654 a la parròquia de Sant Andreu de València, no va participar en cap bombardeig d’Alacant el 1705, al pas de l’armada aliada de camí cap a Catalunya, perquè no hi hagué cap hostilitat, i la seqüènc ia dels esdeveniments no és s empre l’adequada, entre altres.

Però, tot i haver-hi errors i manipulacions clamoroses en la in terpretació dels fets, no és menys greu i sorprenent la valoració que fa de les conseqüèncie s de la guerra, no pel que es diu, sinó per allò que no es diu. L’autor centra la seua anàlisi en les pèrdues demogràfiques i la recuperació econòmica amb breus referències a la nova legislació, però passa per alt la duresa del càstig per la rebelꞏlió. En primer lloc, la pèrdua dels Furs i, amb aquests, la pèrdua de l’autogovern polític i administratiu a totes les esferes, inclo sa la municipal. La desaparició de les Corts, la màxima institució representativa i legislativa, va ap artar d’aquest escenari la noblesa, l’Església i les ciutats i viles de reialenc, que tenien vot en Corts, Vila-real, entre elles. Totes veieren limitada la seua presència a un àmbit estrictament local i sota la dependència dels

corregidors. La Nova Plana va donar pas també a un augment de l a fiscalitat, a la presència permanent en el territori d’un exèrcit, la finalitat del qual é s impedir noves rebelꞏlions. El Dret Civil va ser igualment abolit. Són conseqüències transcendental s que l’autor ignora o amaga.

Tot el que ha quedat de manifest, a propòsit de les pàgines ded icades per Jacinto Heredia a la Guerra de Successió i les seues conseqüències a Vi la-real, és el resultat d’una manca de formació històrica i de rigor metodològic, acompanyada d’una evident manipulació dels fets. L’honestedat i el respecte per la història són condi cions indispensables per tal d’exercir aquest ofici i les institucions, com ara la Fundació Caixa Rural de Vila-real, la Generalitat Valenciana i l’Ajunt ament de Vila-real, que promoue n, colꞏlaboren o apadrinen aquest llibre de Jacinto Heredia, tenen l’obligació de garantir el respecte per la història i la vàlua de les seues aportacions.

Carmen Pérez Aparicio

Historiador