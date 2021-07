Un altre rebrot.

Després d’obrir-ho tot ben de pressa perquè arribava l’estiu i el personal ja n’està fart de mesures restrictives, moltes sense cap justificació científica, de retallades de drets sense consultar a ningú, de vaccinacions massives i d’una crisi econòmica que s’albira abismal, ara resulta que tornem a estar en ple rebrot de la pandèmia. I ens tornaran a confinar, perquè és l’únic que saben i poden fer.

Duem any i mig de pandèmia i ara resulta que entre els mallorquins, els principatins i els valencians, tenim el 40% dels casos nous de tota la UE.

Això ens passa perquè la nostra economia depèn massa del turisme. I això és característic de països amb economies subdesenvolupades. I també trobe a faltar alguna dimissió. Quan algú és el responsable de mesures que s’han mostrat ineficaces o fins i tot contraproduents, el que ha de fer és deixar el càrrec. I això no passa. Fa mesos i mesos que els científics s’escarrassen per a posar seny en els responsables polítics (que en bona mesura, de Ciència són uns perfectes analfabets) sense que ningú els faça cas. I mentre, anem perdent drets, l’economia se’ns en ha anat a pastar fang i el nombre de malalts i de morts continua pujant. Per contra, el marcador dels dimitits segueix a zero. Com si no anara amb ells.