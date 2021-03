Tot a una.

En poc més que unes hores, perquè tota una setmana només té 168 hores i encara no ha passat, sembla que ha de passar tot.

Ha tornat Meritxell Serret de l’exili i no l’han tancada a la presó. Cert és que no tenia ordre d’extradició, però del Suprem, ja se sap. Al mateix temps, es constitueix la mesa del parlament de Catalunya, amb una majoria independentista. Això, després que el Parlament Europeu alçara la immunitat a tres eurodiputats catalans (només per a continuar una euroordre que no està clar si va ser emesa de manera legal, pel què sembla). I ho va fer per 400 vots a favor i 300 en contra. Poca unanimitat.

Però això, tot i ser gros, ha quedat quasi en la anècdota. Perquè de sobte, apareix una moció de censura al govern de Múrcia. I el PSOE i Ciudadanos volien fer fora el PP del govern. Un PP que ja mana allà des de fa 26 anys. Per a una bona part de la població, tota la vida. Però el cas és que la moció fracassarà perquè el PP, en el seu estil, ha fitxat (dir comprat quedaria molt lleig, però és el que sembla) a tres membres de Ciudadanos (en realitat quatre, perquè a un dels de meitat llista també l’han fet conseller). El nom de la maniobra sembla ser Tamayazo, perquè ja fa anys es va fer servir a la comunitat de Madrid en benefici d’Esperanza Aguirre.

Però la bomba esclata quan ens assabentem que a Madrid, la inefable presidenta Isabel Ayuso convoca eleccions després de cessar tots els consellers de Ciudadanos. A correcuita, el PSOE i Podemos (o no podemos) presenten dues mocions de censura; però el poder judicial els diu que les han presentat quan s’han assabentat que anaven a haver eleccions. és a dir; després de dissolt el govern d’allà.

Tanta pressa i tanta urgència per a fer les eleccions a Catalunya en plena pandèmia i ara resulta que no volen eleccions a Madrid. Es veu que, una vegada perdudes les de Catalunya per escons i per vots, ara ja es veuen vindre un resultat galdós a la capital del centre de l’Altiplà. De tota manera, la presidenta en funcions, senyora Ayuso, com no té problemes en dir el que siga menester, segur que els torejarà bé.

Que podríem pensar que ja està. Però no. De sobte, abans de dinar t’assabentes que el sots president del govern central, el senyor Iglesias, deixa el càrrec per a presentar-se com a candidat a la comunitat de Madrid. I et penses que és el vint-i-huit de desembre; però resulta que és de veres. A mi em sembla allò de canviar el pardal a la mà per cent pardals volant, però hi ha més teories. Alguns diuen que s’aparta perquè no vol participar en les retallades de tota mena que es veu que venen. D’altres diuen que se’n va perquè ha vist que no es pot reformar el PSOE des de dins del govern. Pel camí, l’extrema dreta ja està felicitant a la presidenta en funcions de Madrid per haver fet fora del govern a Pablo Iglesias.

Encara no has acabat de llegir la notícia sencera de la dimissió del sots president del govern i t’assabentes que Toni Cantó, l’inefable síndic de Ciudadanos i cap d’aquest partit a València deixa el seu escó i abandona el partit (com tants altres, després dels resultats obtinguts a Catalunya). Penseu que s¡ha quedat en 6 i venia de 36 escons. Això és l’arrel quadrada, que no és poca cosa. El senyor Cantó diu que ara cridarà el seu representant per a veure com té allò de treballar d’actor. Perquè es veu que era actor. l’home, abans de posar-se en política.

I va i me’n vaig a passejar una estona i, quan torne, m’assabente que el govern espanyol (es veu que el francès també) han suspès durant dues setmanes la vaccinació amb Astra Zeneca. Ja els havien donat hora als col·legis i instituts del poble per a vaccinar el professorat (de menys de 55 anys, això sí), i va i resulta que no serà. Menys per alguns que es veu que ja els ha tocat la primera dosi.

No em direu que tot plegat no dóna una sensació d’estabilitat, prosperitat i seriositat que convida a vindre de vacances aquest estiu.

Per si de cas, aquesta setmana també s’han obert els bars i restaurants i es veu que estan tots plens fins allà on arriben, perquè les taules al carrer s’estenen fins molt lluny. Això sí. Ni Magdalena, ni Falles. I va la Ford i diu que acomiadarà 650 treballadors perquè la venda de cotxes ha baixat. I dic jo que si no estarà relacionat en que, després de 150 anys, València encara no té connexió ferroviària amb Europa. Que són anys.