Què està passant?

Fa molt temps que tothom estem veient que la vida se’ns va fent difícil. El preu dels lloguers s’ha enfilat molt. De tal manera que és molt difícil accedir-hi. fins i tot tenint un sou. Inclús amb un sou d’aquells que abans se’n deia “de funcionari”. Al mateix temps, serveis bàsics, com ara la Sanitat o l’Ensenyament s’han degradat. Els edificis no tenen manteniment, el personal és insuficient i cada vegada hi ha més usuaris. Tot aquest brou ja fa anys que es va coent. Al mateix temps, anem rebent veritables allaus d’immigrants que figura que són necessaris per a poder garantir el funcionament de la nostra economia. Una economia que, pel que es veu, s’ha de basar única i exclusivament en el turisme.
El que passa és que la immigració que ens arriba, és, en el millor dels casos, per a treballar de peó en feines molt mal pagades. I sovint, són gent amb altres cultures molt diferents i sense cap interès per integrar-se en la nostra societat. això genera guetos i malestar a totes dues bandes. als que ja hi érem, perquè veiem que ara ens apareixen barris on no hi podem anar perquè allà vien “els altres” a la seua manera; en general no ens semblen segurs. I als nouvinguts perquè descobreixen que han arribat ací per a ser explotats.
D’altra banda, aquells que es dediquen professionalment “a la política” cada vegada es veu més clar que en bona mesura són una colla d’arreplegats sense cap mena de formació seriosa que es dediquen només a cobrar un sou molt per damunt de les seues possibilitats objectives en un mercat de treball lliure. Lògicament, moltes d’aquestes persones fan tant com poden per tal d’evitar quedar-se fora d’aquesta “feina”. Una feina que, molt sovint està formada, en bona mesura, per anar rient-li les gràcies davant i darrere a aquell que té la potestat de mantindre-li el càrrec o d’oferir-li’n algun altre de millor.
Al mateix temps, es va veient amb claredat que en bona mesura, algunes institucions públiques són molt corruptes. Es dediquen, sistemàticament, a falsejar dades. De manera que hi ha menors tutelats per la Generalitat de Catalunya que cobren pensions assistencials que no els pertoquen perquè ni són menors ni tan sols viuen al Principat. I no parlem de casos aïllats. Parlem de milions d’euros. O ens trobem iniciatives que consisteixen en fraccionar contractes de manera que no s’hagen d’oferir a concurs públic i sempre els arriben als mateixos.
O després de quasi dos anys del desastre de la DANA de València, encara hi ha ascensors que no s’han reparat. I no hi ha cap culpable polític. Com si els més de dos-cents morts no tingueren cap importància.
Per no parlar dels transports públics, amb una RENFE que ha substituït els seus famosos retards per cancel·lacions i que, en molts territoris, és més una burla que un servei. El transport per carretera, única alternativa quan el tren no funciona, tampoc funciona, amb unes vies col·lapsades pels milers de camions que han de circular cada dia per tal d’abastir tot un estat sense trens de mercaderies.
Però la gran aposta,la única aposta, és el turisme. I venen els turistes, ho omplen tot, els preus pugen per als que vivim al territori i no hi ha cap benefici, perquè a més a més, el turisme que ve és d’espardenya. D’aquells que venen i fan una barbacoa “de alitas de pollo” i estan convençuts que amb això ens tapen la fam.
I quan anem al centre de salut, ens donen hora per a d’ací a dues setmanes. I el metge no ens entén quan li parlem, perquè els metges o les infermeres d’ací se n’han anat a treballar a l’estranger i estem important metges del tercer món (amb presumpta formació, perquè el que importa és que facen totes les guàrdies que els pertoquen sense cobrar gaire).
I veiem com es desvien proves de la sanitat pública a la privada. I la gent es mor esperant que li arribe una plaça a una residència de la tercera edat.
I si t’ocupen un pis, tens la llei en contra, que sembla que s’haja abolit el dret a la propietat privada. De manera que no hi ha pisos de lloguer. I ja hi ha gent rellogada als trasters dels terrats.
Ara; això sí. Si et queixes i reclames i dius que això no està bé, que no és raonable, de seguida t’acusen de ser o d’afavorir a l’extrema dreta. Perquè ens han creat un món en el què la culpa de tot l’han de tindre els jueus i els ciclistes. Si no se’ls pot acusar a ells, no hi ha culpa. I es defensen veritables bestieses sense cap mena de base científica, com que el sexe (masculí i femení, no altra cosa) és poc més que un estat d’ànim. I que es pot aprendre de tot sense esforç. O que aquells que atempten contra la seguretat de les persones cridant proclames religioses són “pertorbats”.
I clar. Com no podia ser d’altra manera, hi ha molt mal ambient, en la nostra societat.
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