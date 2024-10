Oh, Espanya!

Al País Valencià continuem enfonsats en el fang i rescatant morts. Oficialment, 155; però diu l’alcaldessa de Xiva que, tot i que al poble n’han comptat deu, n’espera centenars. Hi ha barris i pobles sencers on encara no han rebut res. Ni aigua per a beure. Els més canalles, aprofiten per a saquejar comerços, locals i habitatges desprotegits. Això és pillatge. En un país seriós, seria pena de mort immediata, donades les circumstàncies. Ací, com a mínim, la fiscalia demana presó provisional.

Mentre, els del PP, que són molt inútils, molt més perillosos per inútils que per la maldat que duen dins, tracten, en va, de llençar pilotes fora. Cosa impossible, peerqupe hui, segon dia de la DANA, hen repetit els mateixos errors a les comarques de Castelló. Han suspés les activitats tard i malament. Quan tothom estava al seu lloc. I després, amb tot negat, han demanat als pares que anaren a recollir els fills a l’escola.

D’ltra banda, des de l’Altiplà ens han enviat al presidente del gobierno. Un altre. Aquest ha promés de tot però no ha enviat de res. Com sempre. I, per damunt de tot, lo rei. Aquest, s’ha disfressat de soldat d’aquells de les emergències i ens ha dit que hem de tindre paciència. L’aparició l’ha feta des de les Canàries, que es veu que allà fa més bon oratge.

I el menistre d’obres públiques, mentre hi ha ciutats, polígons industrials i carreteres enfonsades en el fang o directament ensorrades, està molt preocupat. Perquè la via de l’AVE, aquella que gasten els madrilenys per vindre a la platja està inutilitzada. I diu que trigarà en estar operativa entre dues i tres setmanes. Al mateix temps, diu que els rodalies de València rigaran molts mesos en tornar a funcionar. N’hi ha per a encendre la sang o no? Collons! Els madrilenys, que a Galícia els diuen fodechinchos i es veu que els rebenta, no cal que vinguen. Que diu que allà tenen la platja més gran d’Europa, el millor entrepà de calamars, el milor allioli i el millor de tot. Que es queden a sa casa i que no tornen més. A res. Com allà no estaran ací. On vas a parar?

Aquest és el preu de ser espanyols. Com canta Al Tall, “lladres que entreu per Almansa, no sou lladres de saqueig, que ens poseu la cova a casa, i des d’ella ens governeu”.