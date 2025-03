L’Horta teatre, Socarrat major 2025

Aquest issabte passat, al restaurant El Casino de Vila-real, es va celebrar el sopar del lliurament del premi Socarrat Major 2025. Aquest any, L’associació cultural Socarrats ha decidit atorgar aquest guardó a la companyia de teatre L’Horta teatre, de Castellar L’Oliveral, a l’Horta Sud.

Aquesta companyia, ha complit aquest any 2024 els seus cinquanta anys. Una fita històrica. Mig segle fent i defensant la cultura, el teatre i les arts escèniques. I fent-ho sempre en valencià. Que com deia el mestre Joan Fuster, és la manera com els valencians li diem al català.

Al llarg de tot aquest temps, la companyia ha aconseguit fites que costarien de creure, però que són certes. No només han estrenat més de cinquanta obres i han promocionat a molts autors teatrals contemporanis, sinó que també han creat una companyia professional estable de teatre i han construït, allà a Castellar L’Oliveral, una sala pròpia. Un lloc que s’ha convertit en un centre de promoció d’activitat cutural en valencià.

Malauradament, el 2024, a més a més de complir cinquanta anys, la companyia també es va veure afectada per la DANA del 29 d’octubre. Entre altres desgràcies, la seua sala i altres locals es van veure negades pel fang.

Per tots aquests motius, l’associació cultural Socarrats li ha entrega el premi Socarrat Major.

L’acte fou conduit per l’actriu Maria Izquierdo. Com a glossador des premiats, va llegir el seu discurs el dramaturg, actor, autor i director teatral Carles Alberola. El seu discurs va ser un dels més brillants que jo he sentit mai. No només ens va explicar amb detall la vida, llarga i no sempre fàcil de la companyia, sinó que també ens va fer partícips de les dificultats que es troba sovint la cultura a casa nostra, en especial si es fa en valencià.

El guardó el va entregar el president de la nostra associació, Fermí Font, a una representació de la companyia, encapçalada per l’actor Alfred Picó. Per acabar l’acte, la companyia Improplana Plus, ens va oferir una petita representació del seu espectacle basat en la improvisació sobre els suggeriments del públic assistent.

Val a dir que com a acte previ d’aquest sopar, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-real, l’associació Socarrats va organitzar una actuació a l’Auditori Municipal a finals del mes de gener de la companyia amb el seu darrer espectacle, L’Últim ball, original de Carles Alberola i amb ell mateix i Alfred Picó com a protagonistes. En aquella actuació, la totalitat de la recaudació es va destinar a l’associació d’empresaris valencians de teatre i dança afectats per la Dana. Varem recollir un total de 4340 euros.

Us adjuntem algunes imatges de l’acte.