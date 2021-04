L’arribada.

Tot acaba per arribar. Fins i tot, una setmana santa sense processons. Que ja és dir. Val a dir que, com a càstig, ‘Apunt ens omplirà la setmana de pel·lícules del gènere “peplum”, d’aquelles que parlen dels romans i dels jueus. Però quan els jueus eren els bons, que després es van fer dolents. I també diu que el diumenge de Pasqua potser que ploga. Una ganga.

Però el cas és que, tot just la setmana que ve, ja m’han avisat que eixiran de la imprempta els exemplars de la primera edició de El carrer era de terra.

Això vol dir que, si no passa res que no ha de passar, la propera setmana ja tindrem al xiquet de l’autet de pedals corrent amunt i avall per la vorera d’aquell carrer quan encara faltaven molts i molts anys per a que deixara de ser de terra. Mireu si en fa, d’anys, que per aquells anys, per sant Joan, al mig del carrer es feien fogueres. I ningú s’alarmava, ni es queixava ni deia res a ningú. Això sí; les fogueres només es feien allà on hi havia xiquets.

De tota manera, aquesta no és una història de fogueres de sant Joan. Si vos fixeu, el xiquet ho mira tot i ho veu tot. El què ha de veure i el què potser no hauria de veure. Per això acaba per saber tantes coses d’un veïnat com el de qualsevol altre carrer del poble que vulgueu. Del vostre carrer, mateix.

Quan els veja, ja vos ho diré. I vos els ensenyaré, també.