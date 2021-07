Ara va i el tribunal Constitucional, aquell que té membres caducats, algú que ha hagut de dimitir per maltractaments a la parella i algú altre fora de joc per diferents circumstàncies, ha sentenciat en contra del primer estat d’alarma. I e qui fa de president del govern, el mateix que feia pocs dies que havia canviat el mig govern que podia tocar (aquells ministres que tenen directament a veure amb el veritable poder de l’estat, defensa o interior no els podia tocar i no els ha tocat) encara no ha dit ni piu. Segurament li ha dolgut, la decisió.

Però és que ell el que va voler fa més d’un any, quan el març del 2020 va decretar aquell estat d’alarma, era poder eixir a tot arreu com el cap de tot, el qui se n’ocupava de resoldre els grans problemes de una pandèmia que s’estenia com el foc. I volia restringir les llibertats dels ciutadans sense haver de demanar permís a ningú. Ni al Parlament, ni als jutges ni a ningú. I ho va fer. I la seua gestió de la pandèmia va ser tan desastrosa que acabarà essent de manual. Més enllà de tota la resta, el que estava clar era que no es poden restringir les llibertats bàsiques de les persones sense declarar un estat d’excepció. I que si no es feia, les competències eren de qui eren. Les de Sanitat per exemple, dels governs autonòmics. Però el president volia eixir a la tele cada dia amb l’inútil del ministre de Sanitat que s’havia empescat, i els generals aquells tan salaos que parlaven de les taronges que, gràcies a Déu, havien aconseguit tornar al seu propietari.

S’entén que ara no li agrade la sentència del Constitucional. Però no crec que puga fer res per espolsar-se la responsabilitat. De passada, ja els ha fet la campanya als de VOX. En qualsevol cas, sembla que té els dies comptats, allà a la Moncloa. No sé què es pensaria, però la partida sembla dada, beneïda i propera al seu final.