L’associació cultural Socarrats, de Vila-real ha editat, en ccol·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat, un petit gran llibre. La repressió de l’austracisme. Vila-real, 1706-1738, de Vicent Gil Vicent, historiador i que ha sigut, al llarg de molts anys, arxiver municipal de Vila-real.

En poques pàgines, però d’una manera molt ben documentada, s’explica la desfeta que va suposar per al Vila-real de principis del segle XVIII, la guerra de Successió. Des de la crema per part de les tropes botifleres (borbòniques) un 12 de gener del 1706, fins a la repressió que es va abatre sobre els supervivents de tota condició al llarg de molts anys, fins al 1738. Més de trenta anys. També s’hi explica com va reacccionar la societat de la Vila en particular i la de tot el Regne de València en general. Perquè d’alguna manera, hi ha comortaments, tant repressius com de resistència, resiliència o supervivència, que s’han mantingut quasi inalterables amb el pas dels segles. Igual com els intents de falsejar uns fets històrics que són els que són.

En qualsevol cas, és un llibret que també es podrà trobar en les llibreries, com a mínim de Vila-real. Per si hi ha algú interessat.