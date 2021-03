La mona de Pasqua.

Ahir, vespra del diumenge de Rams, vam fer les mones de Pasqua, a casa. A la Plana, les mones es fan de “pasta de mona”, valga la redundància. Una barreja de Oli, ous, sucre, farina i rent és molt important deixar que la pasta es “faça bona”. Que vol dir que hem de deixar temps per a que el rent comence a fermentar-la. Es considera que s’ha fet més bona quan més “puja”. El gas carbònic procedent de la fermentació la fa augmentar de volum.

Aquestes mones es poden fer farcides o sense farcir. En aquest segon cas, de vegades es posa un ou bullit al damunt. En el cas d’anar farcides, se’n poden fer de xocolata o de confitura (de moniato o de cabell d’àngel). Com a decoració, per damunt es poden posar fruits secs, carabassat o fruita confitada, una mica de sucre o anissos.

Quan són farcides, la mona es prepara en dues capes. Primer la base, que s’escampa al damunt d’una neula de la mida que es vol que siga la mona; al damunt s’hi escampa el farciment i després es posa al damunt una altra capa de pasta, de manera que coincidisca perfectament amb la base.

Una vegada fetes, es tornen a deixar una estona per a que la pasta es torne a fer bona. Just abans d’enfornar-les, es pinten amb ou. D’aquesta manera, quedaran més llustroses i, si es couen bé, amb un bonic to marró.

El cas és que, en general, quan es parla de mones de Pasqua, sempre es parla de pastissos dolços.

I a casa, una part de la família des de sempre n’ha fet també de salades. Aquestes són les què nosaltres anomenem “mona simple”.

Pràcticament, la única diferència és en el farcit. La pasta és exactament la mateixa que per a les altres. L’altra diferència és que no se’ls posa cap mena d’ornament per damunt. Aquesta és una bona manera de distingir-les de les altres una vegada cuites.

Per a preparar el farcit, es posa una base de jolivert trinxat. Damunt, s’hi posen trossets de llonganissa fregida, ou bullit i pinyons. Abans de tapar-les, s’afig una mica de sal i un rajolí d’oli d’oliva.

Normalment, les mones de Pasqua es mengen com a postre, justament perquè són dolces. Per contra, les mones simples es mengen com a plat principal. En qualsevol cas, el contrast entre el farciment salat i la pasta, que continua essent dolça, les converteix en un menjar molt celebrat.

Més endavant, ja publicarem la recepta amb detall. De moment, us deixe unes imatges del procés.