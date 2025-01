L’associació cultural socarrats de Vila-real va cel·lebrar ahir per la vesprada, en col·laboració amb Acció Cultural del País Valencià, la trenta-unena edició de la Marxa Cívica, per tal de commemorar la tragèdia viscuda per aquesta ciutat el dotze de gener de 1706. Avui fa tres-cents dinou anys

Aquell dia, en mig de la anomenada guerra de Successió, les tropes borbòniques, comandades pel Conde de las Torres, van assaltar la vila, quan els pobladors es negaren a deixar entrar a les tropes enemigues de l’arxiduc Carles, al qual reconeixien com a rei propi. Després d’un primer assalt infructuós, els assaltants van recòrrer a fingir una pau que els va permetre comprovar que els defensors eren pocs. Llavors, van tocar a degolla, van conquerir la vila, la van cremar i van matar o prendre presoners quasi una cinquena part dels seus habitants.

Aquest episodi és, sense cap mena de dubte, el més tràgic i luctuós de la història de la nostra Vila. Tant, que encara ara, és un fet que s’estudia a les universitats d’Oxford i Cambridge com a exemple de la crueltat extrema d’aquella guerra en general i del bàndol borbònic en particular.

La desfilada, amb el recolzament de l’Ajuntament de la Vila, ha comptat amb la participació de l’associació de recreació històrica dels Miquelets del Regne de València i també, per primera vegada, del grup de recreació Redcoats d’Alacant,

Segurament però, el moment més emotiu de tots ha segut quan, arribada la comitiva a la plaça Major, tres campaners han fet sonar, manualment, el toc d’alarma o de foc des del campanar de l’esglèsia Arxiprestal. Tothom que estava a la plaça ha guardat un silenci emocionat, mentre les campanes ens feien reviure a tots una sensació d’angoixa i perill imminent.

Per fi, arribada la comitiva a la torre Motxa, la única que resta d’empeus de tota la murada, s’han fet els parlaments per part dels organitadors i representants municipals. Un grup de dones dels Miquelets vestides d’época han llegit en veu alta el nom de les dotze dones assassinades aquell dia. L’acte ha conclós quan els Miquelets i els Redcoats han fet una darrera salva d’honor en homenatge als més de dos-cents cinquanta veïns i veïnes de Vila-real que van perdre la vida aquell dia de fa tres-cents dinou anys.

També s’ha recordat la recent tragèdia del vint-i-nou d’octubre passat i, a la vista del malgovern que patim els valencians, s’ha demanat la dimissió del president Carlos Mazón.

Us deixe algunes imatges de l’acte. Autors de les imatges. Joan Rubert, Maria Juan, Joan Raga.