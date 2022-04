Ja fa molts anys, quan jo començava a treballar a l’ensenyament, un company de departament, a un institut de Elx (per cert; ell és navarrès, però parla valencià), en mig d’un claustre mentre hi havia algun professor que proposava no ser tan estricte a les avaluacions, va exclamar:

Vosaltres, el que aconseguireu és fer d’Espanya un país de paletes i cambrers!

La frase em va impactar. Des d’aquell moment, han passat més de trenta anys. I el cas és que pense que s’ha quedat curta.

Perquè de paletes n’hi ha pocs, també. Ara tenim xapadors (que és com diem a la Plana als qui col·loquen els taulells ceràmics al lloc), ferrallistes (els qui munten l’estructura metàl·lica per a revestir-la de formigó) i altres especialitats. Però paletes, que eren aquells que els encomanaves una casa i te la feien, n’hi ha molt pocs. I amb una edat.

I el tema dels cambrers també està magre. Perquè segons on, els cambrers necessiten saber idiomes. I, en qualsevol cas, ser cambrer és un ofici. Que resulta incompatible amb contractar per a quatre dies un jovenet per a pagar-li quatre xavos a canvi d’unes jornades molt llargues.

De moment, totes les reformes que s’han anat fent a l’ensenyament han sigut per a rebaixar-lo. Per a ensenyar menys als alumnes d’una banda i per allargar la seua estada als centres educatius (ja no són d’ensenyament) fins on siga possible. Perquè això permet un doble objectiu:

En primer lloc, formar generacions senceres d’ignorants. Un ignorant és sempre més fàcil de manipular que una persona amb coneixements. I si ens fixem, cada dia les condicions laborals o de vida de les persones és pitjor. Empitjora la sanitat, l’atenció als dependents, els preus bàsics, el transport públic… I sempre es pot dir, de fet ara mateix es fa, que la culpa és de Putin. Tota. O dels catalans.

I en segon lloc, tindre els joves tancats a un centre escolar fins els dihuit anys (o més si es pot) fa que no es compten com aturats. I això maquilla unes estadístiques d’atur jove que són esgarrifoses.

Finalment però, sembla que amb la LOMLOE (cada vegada, els noms de les lleis educatives sembla més pensat per a fer conya que per a cap altra cosa) ja s’arriba a l’objectiu final. A les escoles públiques, del nivell que siguen, no s’ha d’ensenyar. Només s’ha d’entretindre els alumnes. Especialment als fills dels pobres (que som la immensa majoria). Per a transmetre coneixements, ja estaran les institucions privades, que podran cobrar pels seus serveis i fer un negoci ben redó.

Vist en què es gasten els diners que roben els fills dels rics, no hi ha dubte. El futur d’Espanya és passat. Passat simple, no sé si m’explique.