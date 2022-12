El nom, en valencià.

Ara farà cent anys que un grup de persones inquietes, tan per la cultura, com per la salut i l’esport, van fundar a Vila-real, el Vila-real Club de futbol. Entre ells, estaven els germans José i Manuel Calduch, tots dos boticaris, essent el segon un bon botànic. Per a jugar, van comprar unes deu fanecades de garroferar, les van anivellar, van construir una tanca i una caseta per als jugadors. Com que el camp està just al costat del Calvari, a la partida del Madrigal, el nom del camp va ser aquest: el Madrigal. I l’equip ha anat passant millors èpoques i pitjors fins que el va adquirir l’empresari Fernando Roig el 1997, quan l’equip estava a segona divisió. El seu projecte va ser tan ambiciós que només a l’any següent ja va pujar a primera divisió. Des de llavors, s’ha convertit en un dels equips “grans” de la lliga espanyola. Ha arribat a disputar semifinals de la champions i fins i tot a guanyar una UEFA champions league.

En aquests anys, l’estadi s’ha remodelat unes quantes vegades. I també ha canviat de nom. Considerant que el president es un fort empresari del sector ceràmic, l’estadi ha canviat darrerament el seu nom de El Madrigal pel de “Estadio de la Cerámica”.

Ara mateix, s’està acabant la darrera (de moment) remodelació de l’estadi. I és just ara quan un grup d’associacions de la ciutat, des de l’AC Socarrats fins Els Lluïsos, des de la penya Cèltic Submarí fins el Centre excursionista, hem encetat una campanya per tal que el nom de l’estadi es valencianitze. Senzillament, que s’anomene “Estadi de la Ceràmica”. No només perquè el poble de Vila-real ha parlat sempre en valencià. Ni tan sols perquè la potència d’aquest nom arribarà a tot arreu. Ja, ni cal parlar de la facilitat per entendre el nom a qualsevol part del món. A més a més, Estadi és més curt que Estadio. De manera que deixa més lloc lliure per a publicitat, considerant que moltes empreses s’anuncien a les façanes exteriors de l’estadi.

Per aquesta raó, hem encetat una iniciativa per tal que tothom que ho preferisca així, signe la sol·licitud per a canviar el nom del camp de futbol per “Estadi de la Ceràmica”.