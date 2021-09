Bones notícies.

Avui he anat a Barcelona. Demà al matí he d’estar, amb molts altres escriptors valencians al Moll de la Fusta. A la caseta 12 amb El carrer era de terra.

Pel matí m’he assabentat que a la llibreria Babel de Castelló, el xiquet del cotxet estava el segon en el rànquing de vendes. I aquesta notícia ja m’ha alegrat el dia.

Però és que per la vesprada, la manifestació de la Diada ha sigut d’aquelles èpiques. Centenars de milers de persones han tornat al carrer i han exigit la independència.

Per acabar el dia, per una vegada que vinc, he anat al teatre. Angle mort, a la sala Versus Glòries. Un espectacle fantàstic. Molt recomanable.

Ara ens falta veure com acaba la jornada de demà.

Per aquelles coses que té la informàtica, no he pogut penjar aquest post fins avui. De la jornada d’avui ja en parlaré demà. Però ha anat bé.