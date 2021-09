Ahir varem estar, el xiquet del cotxet i jo mateix, a la Setmana del llibre en Català. Després de la pandèmia, s’ha passat del pla de la Catedral al moll de la Fusta, just al davant del passeig de Colom. Com que fer publicitat dels llibres és difícil, des d’ahir ens acompanya un roll-up que li dóna una mida més gran.

Val a dir que els valencians tendim, pel què sembla, a ser poc organitzats. Per això, malgrat que hi havia una càmera d’ÀPunt, no ens van reconèixer com autor valencià. Ni semblava que teníem un programa d’actes propi massa concret. Però tampoc passava res, perquè tan el llibre com jo mateix estàvem allà; a la caseta número 12. I allà ens varem retratar, per tal de poder-vos mostrar aquestes imatges.

I hi havia força gent, mirant i remenant. Més que no semblaria normal per a un esdeveniment que promociona els llibres. Aquella mena de cultura que fa tants anys que s’hauria d’haver extingit – segons tots els qui pontifiquen dels avenços de tota mena- però que ja es veu que continua tenint una mala salut de pedra picada.

A més a més d’haver-hi molt de públic, el temps ens va acompanyar. Només en un moment donat van caure quatre gotes; però comptades. Vam passejar, vam xarrar amb aquells companys i coneguts als quals feia temps que no veiem, varem remenar per aquesta i per aquella casetes i, quan el sol començava a escalfar de valent, ja ens en varem poder anar cap a casa. Amb la satisfacció d’haver apropat El carrer era de terra fins a la capital del Principat; i també amb el regust de saber que hem arribat a ser segons en la llista de més venuts a la llibreria Babel de Castelló. Que les bones notícies cal compartir-les quan n’hi ha, que les males arriben totes soles.

Per cert. Tota aquesta setmana, “El carrer era de terra” el podreu trobar a la caseta 12 de la Plaça del Llibre, allà al moll de la fusta. Vos deixe unes poques imatges del lloc i de mi mateix (amb el xiquet del cotxet, és clar).