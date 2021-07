Aquest divendres, presentarem “El carrer era de terra”, premi de narrativa Ciutat de Sagunt 2020, a Borriol. A les set de la vesprada al saló d’actes de l’ajuntament. Amb Manel Domínguez Pallarés presentant l’obra i l’autor.

El xiquet del cotxet de pedals hi arribarà a la primera de les serres del litoral per a contar-vos tot allò que encara no sabeu sobre els carrers quan eren de terra. I també sobre la gent que hi vivia.

De passada, i aprofitant que estarem a Borriol, parlarem també de “L’any de l’herba sana”, que va ser premi Vila de Puçol el 2014. La gràcia que té parlar d’aquesta història a Borriol és que, tot i que enlloc s’esmenta el nom d’aquest poble, la història passa justament allà. No ix Borriol, però sí que ho fan tots els pobles de la contornada. Per si algú s’hi vol apropar i passar una bona estona. Sempre i quan el virus i la calor ens ho permeten. Fins el divendres.