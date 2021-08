Un altre cas curiós… a Portugal; i aquí passa el mateix?

Parlava fa no res, en un article de títol semblant, sobre el pediatra i membre del comitè assessor de vacunes de l’OMS a Europa Federico Martinón, un cas curiós que havia rebut desenes llargues de milers d’euros de la farmacèutica Pfizer alhora que assessorava la comissió que havia de decidir sobre la utilització de milers i milers de vacunes d’aquesta multinacional. Era un cas curiós, sense dubte.

Ara bé, més curiós és el cas de Filipe Froes, un dels metges més mediàtics de Portugal des que va començar la pandèmia de la covid-19 i un ferm defensor de la vacunació per a tothom amb tantes dosis com faci falta com a única forma d’acabar amb la pandèmia. El cas és que Froes, en els darrers anys, ha arribat a cobrar fins a 385.000 euros de 24 farmacèutiques .

Froes és un pneumòleg consultor de la Direcció General de Salut de Portugal (DGS), coordinador de l’oficina de Crisi del Col·legi de Metges, membre del Consell Nacional de Salut Pública i expert de la Comissió Tècnica Nacional de Vacunació de Portugal. Però entre la gent del carrer és conegut, sobretot, perquè és un personatge habitual dels mitjans de comunicació quan aquests parlen sobre la covid-19, un tertulià que surt arreu i sempre.

Ell mateix, entre 2013 i 2021 però sobretot els darrers anys, ha arribat a cobrar un total de 385.000 euros per participar en reunions, conferències i congressos organitzats per la indústria farmacèutica. Entre les empreses que li han pagat, la multinacional que més diners li ha donat és Pfizer , que li ha abonat, en diverses ocasions, fins a 146.748 euros. D’aquesta multinacional, de 2010 a 20121, n’ha rebut 26.407 euros.

A Portugal, a diferència d’aquí, això ha generat preocupació i el president del Consell Nacional d’Ètica i Deontologia Mèdica del Col·legi Mèdic, Manuel Mendes Silva, va fer una pregunta pública sobre si Filipe Froes i altres metges han d’informar, abans de cada intervenció als mitjans, de si han rebut diners de farmacèutiques. Aquesta informació, li van respondre, és pública i es troba a la pàgina d’Infarmados, una plataforma de transparència (https://placotrans-infarmed-pt.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca&_x_tr_pto=ajax,se,nv,elem), de consulta lliure i accessible a qualsevol «entitat» o «ciutadà.» Va ser en aquesta pàgina on el periodista i escriptor Pedro Almeida Vieira va confirmar les dades que estem exposant.

Després de les seves investigacions, Pedro Almeida va donar la seva opinió sobre Froes al seu compte de Facebook explicant que «Quan al món on vius no hi ha escrúpols, sempre podeu continuar rebent diners de la indústria farmacèutica, sempre podeu continuar parlant als mitjans sobre malalties i medicaments que beneficien la indústria farmacèutica com si fóssiu un independent (i no un grup de pressió), sempre podeu continuar essent consultor de la DGS (aconsellant-la que compri medicaments als farmacèutics que us paguen) i, alhora, rebre elogis «públics» de metges amables, periodistes, productors de televisió i professionals del sector farmacèutic.»

A Catalunya, als Països Catalans i a l’Estat espanyol, els periodistes que es diuen d’investigació no han tirat per la banda d’explicar qui dels quatre científics que la covid-19 ha convertit en mediàtics cobren o han cobrat de farmacèutiques, quant han cobrat i quan ho han fet. Segurament tenen altres temes més importants entre mans, perquè no creiem de cap manera que tinguin por que els acusin de negacionistes o antivacunes per investigar un tema com aquest, tot i que segur que algun ximple els ho dirà.

Fer públiques informacions d’aquesta mena no nega la validesa de les opinions, investigacions i consells de Froes ni dels quatre «experts» nostrats, però no donar-la cada cop que surten per la tele, la ràdio o la premsa, sí que posa en dubte la seva credibilitat, cada cop més. La seva i la del sistema democràtic on, segons ens deien, la premsa ens serviria per a rebre informació i no només propaganda.