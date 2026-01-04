Trump i la destrucció del món tal com el coneixem

El 3 de gener de 2026 passarà a la història com un dia fosc en la història del món on vivim. Els Estats Units, després de bombardejar Veneçuela, van assassinar una vuitantena de persones i van segrestar el president del país, Nicolás Maduro. Unes hores després, Trump feia una roda de premsa en què deixava clar que l’únic motiu d’aquest cop d’estat era quedar-se el petroli del país amb més reserves del món.
Maduro i la seva dona van ser enviats a Nova York i Trump afirmava que la seva intenció no era fer eleccions ni posar al capdavant del país Maria Corina, l’opositora veneçolana que havia demanat que bombardegessin el seu país alhora que era distingida amb el Premi Nobel de la Pau i li dedicava el premi. En roda de premsa, l’amo, cofoi de com havia anat tot, afirmava que els Estats Units necessitaven Groenlàndia i que aquell no era el darrer país d’Amèrica Llatina que tastaria la «doctrina Monroe». Es referia al president dels Estat Units James Monroe, que el 2 de desembre de 1823 havia esbossat aquesta teoria en el seu discurs sobre l’estat de la Unió que sempre s’ha resumit en una frase que us sonarà: «Amèrica per als americans» i que consistia en repartir-se el m+ón amb Europa però, sobretot, en fer i desfer a Amèrica Llatina per tal que tots els negocis dels EUA els anessin encara més bé dels que els anaven, fent desaparèixer qualsevol obstacle. Això incloïa l’ús de la força on calgués per tal d’imposar governs titella i cops d’estat a dojo.
Aquí, als Països Catalans, tres partits han aplaudit a rabiar aquest cop d’estat: PP, Bocs i Acé. Els tres van començar parlant de tornar la democràcia a un país del qual deien que Chávez li havia robat, associant «democràcia» amb «capitalisme ultra» i deixant clar que cap suposat «socialista» podia ni tan sols existir en un món «democràtic» si entenem per «democràcia» el que ells volen que entenguem. Ara bé, com que nosaltres som obstinats en aquests temes, continuarem denominant feixisme al que ho és i aquesta manera de fer les coses té més de feixista que d’una altra cosa.
Els tres partits aplaudien -i no podem dir que sense saber-ho- l’explosió descontrolada de les normes democràtiques que regeixen el món des de l’acabament de la Segona Guerra Mundial. Sí, ja sabem que aquestes normes no són gran cosa i molt sovint, quan s’havien de respectar ningú ha fet el que calia per tal que es respectessin, però fer-les desaparèixer deixaria el món en mans de criminals que, com Donald Trump, tenen un l’únic interès de robar tant com sigui possible en tan poc temps com pugui ser.
Si en el cas del PP i Bocs, s’entén que tenen l’objectiu de fer desaparèixer qualsevol control damunt la seva manera de gestionar l’Estat espanyol, en el cas dels racistes de la de Ripoll no hi ha estratègia lògica que passi pel suposat independentisme que diuen defensar que es pugui arribar ni a imaginar per entendre per què donen suport a la desaparició del dret internacional tal com l’hem conegut fins ara. Ja sabem que l’Orriols d’independentista no en té res, però els que diuen voler votar-la des de l’independentisme no deuen entendre res que no sigui «fora moros!». Perquè sense dret internacional els Països Catalans, o Catalunya, si volem veure la independència ens l’haurem de pintar a l’oli.
El feixisme continua avançant amb els Estats Units al capdavant i una colla d’imbècils que els fan la gara gara perquè es pensen, pobres il·lusos, que de les restes del festí dels amos sempre els acabarà caient alguna molla. I en això Trump també ha estat ben clar apartant la Machado del poderet veneçolà: els EUA tampoc pagaran traïdors.
Ens caldrà molta força per fer fora del poder tota aquesta púrria endiumenjada d’ultrarics que l’únic que volen és acumular més i més i més i alhora fer la vida impossible al 95% de la humanitat que som nosaltres , mentre contemplen, encimbellats dalt de tot, com els de baix ens entretenim matant-nos entre nosaltres i no gosant ni aixecar el cap per dir-los que ja n’hi ha prou.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!