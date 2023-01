S’ha mort el Pau Gomis. Visca la vida i visca la revolució!

«És necessària la convergència de totes les singularitats per a obtenir més coneixements i per ser més efectius, per tant serem menys vulnerables. Classe, acció autònoma i cultura.»

Són paraules del Pau Gomis, recollides al llibre Infectació i publicades en el seu moment a la Directa. Són paraules que vull recordar avui que el Pau s’ha mort a Tarragona. El Pau ha estat una persona destacadíssima en la tarragonina terra si del que parlem és de les esquerres revolucionàries locals sense por de parlar del món sencer, el qual aspiràvem i aspirem a revolucionar tant de nit com de dia.

Sindicalista (durant molt de temps a la IAC), comunista de la Quarta, antimilitarista a Tarragona Patrimoni de la Pau, company de vida de la Carme, defensor actiu de la memòria històrica real (aquella que qualifica Rodrigo Knafo de víctima del feixisme i en reclama la memòria), marxista revolucionari, lector i escoltador de Bob Dylan i de molt més, llegit, mobilitzat sempre que podia, desobedient quan el que es desobeïa valia la pena desobeir-ho, articulista (sobretot a Paraules per la Pau, on publicava la imprescindible columna «Amb guix escrit a la paret» que un dia caldria recollir en un volum, escriptor (autor del llibre Doble sesión), home de teatre del teatre de l’oprimit i il·lustrat, el Pau Gomis ha estat, sobretot, amic dels seus amics.

I la seva mort deixa un buit en la vida de molta gent, però també en els moviments socials de Tarragona, en un sentit ampli, dels quals n’ha estat un dels protagonistes durant bona part de la seva vida.

Portem un temps que la mort ens ronda arreu, però, malgrat tot, recordant el Pau, no podem deixar de cridar «visca la vida i visca la revolució!». No t’oblidarem! Amb tu, «classe, acció autònoma i cultura!»

En podeu conèixer més coses aquí:

-Entrevista al Pau a la revista Catalunya» sobre el teatre social:



-Article al llibre Infectació:



-Article sobre el seu llibre Doble sesión:



-Blog de la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, que inclou la publicació Paraules per la Pau en què el Pau publicava la secció «A la paret escrit amb guix»:

http://tgnapau.blogspot.com/