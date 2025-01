Semblava impossible, però els feixistes ja governen els EUA

Elon Musk ens ho deixava clar des del primer minut aixecant el braç i fent la salutació a la romana que identifica nazis i feixistes. Per si algú no s’ho creia encara, el gest de Musk assegurava que el segon govern de Trump serviria per demostrar que els nous feixistes han perdut els complexos i són tan repugnants com els vells i, a més, neoliberals en l’economia. Per això, la colla d’ultramilionaris que acompanyaven el del cabell pastanaga reien i reien i es trobaven en la seva salsa en la cerimònia de presa de possessió del poder de Trump, perquè això va ser aquella cerimònia: la presa d’un poder que no va poder retenir fent un simulacre de cop d’estat amb l’assalt al Congrés el 6 de gener de 2021. Per això, una de les primeres mesures de Trump en arribar al poder va ser, precisament, indultar 1.500 persones acusades d’haver participat en aquell assalt.

Els ultrarics es van barrejar amb ultrafatxes com Milei i Meloni i junts van compartir espai i somriures, luxes i copes. Estan cofois, tant els que manen com els que voldrien manar, com Abascal, que es va fer una fotografia falsa amb la colla de polls ressuscitats que tenen nom i càrrec en la colla de la ultradreta mundial. Abascal hi era però la foto a què em refereixo és falsa…, tot i que ningú no cal que perdi ni un segon a dir-ho perquè tant se val: la ultradreta viu enmig de la mentida i la utilitza per convèncer qui se l’escolta i vol creure que la seva arribada al poder és inevitable. Els nazis del segle XX van fer el mateix, en el seu cas explicant barbaritats sobre els jueus i ara els nous nazis han posat la diana en immigrants, gent d’esquerres, musulmans, pobres, persones lgtbiq+… A més, dominen els mitjans (i X en seria l’exemple més paradoxal però no l’únic ni molt menys).

Després ser investit, Trump ha començat a desplegar el seu programa amenaçant altres estats. Va exposar que vol dominar el Canal de Panamà i Groenlàndia, i que utilitzarà Amèrica Llatina com el que gairebé sempre ha estat per als EUA, com dels mals endreços. Per això ha enviat a alguns d’aquests estats, com Mèxic i Colòmbia, avions plens de persones detingudes sense papers als EUA acusant-los de ser «perillosos criminals»… Més mentides repetides un cop i un altre que acaben fent creure barbaritats fins i tot a qui les diu. I si no, recordeu quan el dels pels carabassa va deixar anar, en plena campanya, que els immigrants haitians es menjaven els gats i els gossos de Springfield…,i mai no ho ha rectificat.

Per no quedar-se curt davant dels sionistes, Trump ha proposat «netejar» Gaza deportant un milió de palestins cap a Jordània i Egipte, tot i que ja sabem que Trump sempre parla molt i fins ara no feia gairebé res del que amenaçava fer. Ara, però, sembla que la cosa és diferent. I és per això que als EUA ha començat a detenir persones immigrades de formes completament inhumanes, amb persecucions arreu, fins i tot a les escoles. La salvatjada ha estat tan gran que en algunes d’aquestes escoles els professors s’han negat a deixar entrar l’exèrcit, aturant les detencions i posteriors deportacions d’alumnes seus que volien detenir i expulsar.

Les expulsions, ja ho sabíem i ho sabem, no tenen res a veure amb cap mesura de seguretat. Són simplement persecució dels febles, tal com sempre han fet els feixistes, en aquest cas utilitzant la policia, però sobretot l’exèrcit. I la mesura ha estat tan esgarrifosa que fins i tot destacats republicans com l’actor Arnold Schwarzenegger, que va ser governador de l’Estat de Califòrnia, ha comparat públicament el que està fent Trump amb la «nit dels vidres trencats», la cacera de jueus que els nazis van fer el 1938 i que ell coneix bé perquè és d’origen austríac. I és que «Rambo» és de dretes, això segur, però potser no és feixista i els que ara manen als EUA, sí que ho són.

No venen temps foscos perquè ja són aquí. I davant d’aquest desastre de món, que ja és el nostre, el del 2025, ens hem de posicionar i tenir clar a quin bàndol estem i estarem. Deixarem que els nazis d’ara facin el mateix que van fer els del segle XX? Tombarem el cap quan veiem què està passant o aquest cop els plantarem cara des del primer moment i els aturarem tant com puguem en els seus plans criminals? Acabat de celebrar el 80 aniversari de l’alliberament d’Auschwitz, les eternes preguntes que ens hem fet des d’aleshores ressonen més dures que mai i és urgent que establim respostes que siguin tan clares com contundents. Ens hi va tot, a nosaltres i també als altres, a tothom en general. I aquest cop no val a dir que no estàvem avisats.