Pregó de Festa Major de la Torre de Fontaubella 2025

Bona tarda gent de la Torre de Fontaubella, i bona tarda, gent de la resta del Priorat.

Potser alguns dels qui avui m’esteu escoltant us preguntareu qui és aquest paio que s’ha colat a la nostra Festa Major…, i no només això sinó que, a més, li han dit que ens fes el pregó… Doncs jo, la veritat no us explicaré ni qui soc ni què faig aquí. Sí que us diré quatre coses sobre la meva llarga relació amb la Torre de Fontaubella. Soc de Marçà i entre el meu poble i el vostre hi ha poquets quilòmetres, però plens d’història compartida, d’història i de literatura… D’això parlare.

Als anys 70 del segle XIX, durant la tercera Guerra Carlina, sembla ser que, més a prop de Marçà que de la Torre, es va donar una batalla entre els Voluntaris de la Llibertat, una milícia republicana liberal, i una colla de carlins. Sembla ser que l’enfrontament va ser el 1876 i ma padrina, la tia Josefina de la Raval, em va ensenyar molts cops les «armes de la casa», espases, punyals i baionetes que utilitzaven els liberals per tal d’esdevenir milícia. Ella, sense saber-ho, constatava aquell fet històric que amb els anys jo vaig corroborar quan em vaig començar a interessar per milícies com aquella, formada per internacionalistes, anarquistes, republicans federals i gent diversa que no creia en l’exèrcit però sí en la necessitat de defensar-se davant els ultres d’aquell moment: els carlins.

Més literària que històrica, en canvi, era la història creada pel pare del Julià de Cal Molineret de Marçà, un conte que aquell senyor ens contava a la fresca fa quaranta anys les nits d’estiu. La història ens agradava tant que ens l’explicava un dia i l’any següent ens la tornava a explicar. I si el tercer any no ho feia, li reclamàvem que hi tornés. Els carlins també hi tenien protagonisme, perquè el conte, absolutament fantàstic i inventat, utilitzava la història per enredar un auditori format per xiquets jovenets que flipàvem que al nostre poble, anant cap a la Torre, hi hagués hagut –o encara hi fos– un monstre digne de les històries terrorífiques d’H. P. Lovecraft. El pare del Julià ens explicava com, escapant-se de la violència carlina, al segle XIX una família d’un dels masos de l’actual Móra la Nova havia fugit, amb el seu carro absolutament carregat, cap al Camp passant pel Priorat. Aquella gent, un cop deixat Marçà enrere, i veient que la nit els queia al damunt, van decidir fer nit al Molí Paperer…, que ja deveu conèixer. Allí, els carlins, que els perseguien, els van agafar i els van assassinar a tots. A tots? No, un infant que havia nascut feia pocs dies no hi va trobar la mort i, en marxar els assassins de la seva família es va anar arrossegant fins a les basses on es produïa el paper. Allí, entre el fang i el paper, entre els cucs i l’aigua, va aconseguir sobreviure fins al punt de no sucumbir. El seu cos, però, en aquell ambient insà, es va metamorfositzà i esdevingué un ésser a mig camí entre un humà i un cuc: l’Home Cuc del Molí Paperer. Quan la pressió atmosfèrica era forta, el monstre sortia de les galeries subterrànies que havia anar excavant en el subsol de l’edifici i, en contacte amb els primers humans que conegué, optà per relacionar-s’hi de la manera com els carlins s’havien relacionat amb els seus: amb violència i matant-los. Així, la desaparició constant de gent pel voltant del Molí Paperer s’atribuí a aquell estrany ésser que l’habitava en les seves profunditats. S’ho podeu creure o no però el Molí Paperer continua allí dempeus, tot i que cada cop menys, per preguntar-li sobre aquella estranya història.

A nivell literari, el primer conte que jo vaig llegir obra d’un autor que jo coneixia va ser un conte de l’Àngel Estirado que passava a la Torre. L’Àngel hi explicava una experiència pròpia quan, en no tenir diners per pagar l’entrada del ball es va veure obligat a tornar a Marçà a peu. El conte portava un títol semblant a «Una història de por» i va ser publicat a la revista de Marçà, Soca i Arrel. En la mateixa carretera, però, hi podeu trobar més referents literaris, ja que és el lloc on viu el Pere Audi, autor del llibre de relats Malanyet i Martin Kirby, autor de l’obra Es pot beure te amb porró?

Un indret destacat en aquest mig camí entre Marçà i la Torre és el pont de la riera, ara nou i sempre protagonista de fets destacats. El primer, luctuós, la mort en accident de bicicleta del cosí de la meva mare, el Josepet, a qui jo no vaig conèixer però de qui es parlava a la meva família, sempre amb tristesa. Ell agafà una bicicleta sense haver-hi anar mai abans i baixant de la Torre no sabé frenar prou per evitar esdernar-se precisament al pont. No va morir directament en l’accident sinó després d’una llarga agonia. L’escultor Marçà-Giné, impressionat pel fet, li dedicà una de les seves escultures.

Ara bé, sense cap mena de dubte el fet més destacat esdevingut a mig camí entre els dos pobles és l’establiment de les Brigades Internacionals cap al final de la Guerra del 1936 al 39, concretament a partir de la primavera de 1938. Els brigadistes, tot esperant la Batalla de l’Ebre, la batalla més gran de tota la guerra i que alhora va esdevenir el definitiu esclafament de les forces republicanes. Brigadistes vinguts d’arreu del món van establir-se en una àmplia zona entre la Torre de Fontaubella i Marçà mentre esperaven entrar entrar en batalla, en un espai que anomenaren Chabola Valley. En tenim encara testimonis, a banda de la feina ingent de l’associació No Jubilem la Memòria, com la tomba de John Cooksson, un brigadista de 25 anys enterrat després de ser ferit amb metralla l’11 de setembre de 1938. Cookson, però, no s’hi està sol. Li fan companyia Clearence Kailin i Fernado Iaffra, dos antifeixistes que van voler reposar al seu costat en un espai que s’ha convertit en testimoni mut d’una gent que ara fa 90 anys van venir aquí procedents d’arreu del món per fer front i aturar el feixisme. Avui que, novament, el feixisme torna a ensenyar-nos la poteta i el racisme i l’odi esdevenen un altre cop formes de fer política, el seu testimoni ens continua il·luminant en un camí que si res no canvia haurem de recórrer un altre cop per tal que la humanitat i els individus que en formem part no esdevinguem tot el contrari de com pensem que hem de ser: lliures, iguals i solidaris.

Però no acabem aquí, ja que la Torre ha estat, també, per a molts de naltros, un lloc on la música ha esdevingut protagonista. No parlaré ara dels excel·lents concerts de jazz que l’associació Zona Jazz ofereix al municipi i que l’han convertit en referent del jazz a nivell de tota Catalunya. Parlaré, això sí, sobre una música més modesta, més local, més nostra, més llunàtica. Perquè si alguna relació puc reivindicar que lligui la meva vida amb la Torre de Fontaubella aquesta és, sense cap mena de dubte, Llunàtics, aquesta banda de folk core i ves a saber què en què vam estar fent soroll una colla de gent de la comarca durant més de vint anys, amb dos baixos de la Torre, per cert, el Joan i l’Àngel, i un tocador d’ampolla d’anís esporàdic, l’Eugeni.

El 29 d’octubre de 1994, Llunàtics vam presentar a la Torre de Fontaubella el nostre primer enregistrament, la maqueta «Caliquenyo Conetxiont», compartida amb el grup Quitatequememetoa. Amb l’entrada, que valia tres-centes pessetes (ara serien dos euros) s’incloïa un casset, l’entrada i un caliquenyo. Us he de dir que, en alguns moments del concert, la boirada era tan espessa que el fum es podia tocar amb les mans, es podia palpar. Però si una cosa és bonica de recordar d’aquell concert és, precisament, un cop més, el pont damunt de la riera que arriba a Marçà. Els aiguats del 1994 se l’havien emportat i per tal de no suspendre el concert, una colla de gent dels dos pobles vam decidir fer un pas pel mig de la riera per tal de poder anar de concert sense el perill que suposava la carretera nacional i els matriculeros que campaven per allí. Les obres van anar ràpides i en unes hores teníem el pas fet, una mostra clara que quan es vol, es pot.

L’altre concert mític que no podem deixar de recordar és el que vam fer en aquest poble el 14 de juliol de 1997. Llunàtics vam tocar a la pista poliesportiva de la Torre amb el següent disc, «Qui la ballara?», ja al carrer i en tocar «Lo forat del Priorat», una cançó en què explicàvem com alguns llestos havien robat a tota la comarca des del Consell Comarcal, es va obrir un forat al terra de l’escenari i el senyor Pere Méndez, que feia el paper de cantant, hi va caure, el forat se’l va engolir literalment. Miraculosament, l’aleshores cantant de Llunàtics no va patir cap desperfecte i avui el podeu veure aquí a baix preparat per al que faci falta. Perquè del que ara es tracta és de fer una petita mostra de la nostra música i tancar així aquest pregó de Festa Major.

Avui, Llunàtics, un tros de Llunàtics, ressuscita un ratet per fer unes cançons que hem preparat especialment per al dia d’avui. Esperem que us agradin. Visca la Torre de Fontaubella, visca la Festa Major i visca Palestina lliure!!!