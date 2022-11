Poema “Un patriota”, escrit el 1895 i inclòs a l'”Antologia de la poesia anarquista del segle XIX” que publicaré abans no m’arribi la mort…

Un Patriota

Aixequem-se i… aneu-hi

Hacia Cuba me voy,

te lo vengo a decir…

que diu que els insurrectes

ens-e la volen fregir,

Espanyols valents i dignes,

nobles, honrats i lleials,

que esteu promptes a tothora

per la pàtria a dar la sang,

ara podeu posar a prova

vostra generositat

allà a Cuba, encar’ que hi quedin,

de dotze mil, les tres parts,

i els restants que amb vida tornin

tornin tots descalabrats:

l’un, sense la cama dreta;

aquell altre, sense un braç;

el d’allí, amb els peus de fusta;

el d’allà, amb només mig cap;

l’altre, cego; l’altre borni;

l’altre, sense peus i mans;

dos o tres amb sense orelles,

i amb sense nas altres tants;

uns quants amb esquena i panxa

com llençols apedaçats;

una colla amb cames, braços,

mans, orelles, cap i nas

farcits d’ungüents i pomades,

venes, desfiles i draps;

i, en fi, fets uns eccehomos

de des dels peus fins al cap.

Espanyols! Ja ha arribat l’hora

de per la pàtria lluitar:

no havem de témer les bales:

anem allí i com a braus,

fem comprendre als insurrectes,

d’una manera formal,

que dependeixen d’Espanya;

que, si volen llibertat,

se l’hauran de pintar a l’oli

i que no hi valen quebrats.

Anem allí, res importa,

deixar els pares i els germans:

primer que tot és la pàtria

i per ella hem de lluitar,

i havem de donar la vida

per la seva integritat.

Anem allí sens demora:

la pàtria ens està cridant;

anem allí, a buscar la glòria,

i orgullosos, al tornar,

els llorers i les victòries

satisfets, contents i ufans,

passejarem per les viles

i pels pobles i ciutats.

No us facin por les ferides

que, sent guanyades lluitant,

honren a qui les ostenta

i el món us admirarà.

Obrers, deixeu que enraonin

aqueixos descamisats

que es diuen anarquistes:

deixeu-los, que us volen mal,

puix que ni seran capaços,

si tornem d’allí esguerrats,

de donar-nos una almoina

si no podem treballar.

Obrers, valents voluntaris,

anem allí, a posar pau;

però per ara, vosaltres,

aneu passant endavant

que jo us prometo venir-hi…

quan tot estarà arreglat.

[La Tramontana, número 653, 22 de març de 1895, pàgina 2]