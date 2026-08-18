Poema de Roc Llop dedicat a García Lorca, avui que fa 90 anys que el feixisme el va assassinar

Escrit l’octubre de 1946, Roc Llop recorda i lloa García Lorca alhora que ataca durament els criminals que el van assassinar, amb Franco al capdavant.

A García Lorca. Poema en verso

Quisieron matarte:

Frentes charoladas

guiaban tus pasos

por mudos caminos

llenos de sorpresa,

llorosos y tristes

del Crimen cercano

que en la sombra estéril

–estéril y cómplice–

forjaban las balas

para asesinarte.

Los fusiles rígidos

lloraban espanto;

temblaban de miedo

porque en su inconsciencia

la culpa roía la falta

de verse entre manos

sedientas de crimen.

Las malas pasiones,

los bajos instintos,

las negras conciencias,

soplaban un viento

de fieras maldades.

Te iban empujando

hacia el gran Vacío.

Y tú lo medías

con paso sereno;

con el alma recia

sin inclinaciones;

sin mano temblona

que mide y calcula

con torpes compases

el inconmensurable

fondo del Abismo.

Sin miedo en la frente

que no registraba

temores ninguno.

Allí te esperaba

–y tú la veías–

la «novia enlutada»,

la «esposa espantable»

que el Crimen te daba

como compañera.

Pero no lloraste

por su feo rostro;

ni les suplicaste

que te la cambiaran

por otra más bella,

a los «disfrazados»

de tu vil cortejo.

Si acaso llorabas

lo hacías por dentro;

en la carne viva

de tu pensamiento,

por el gran tesoro

que allí se quedaba,

que se perdería

sin que lo gozara,

sin que lo hiciera

su pueblo querido;

tu gitanería

con andrajos bellos,

sublimes y austeros

–como su sonrisa–

que daba su vida

–como tu la dabas–

en muros de pechos

porque las traiciones

no dieran un paso

en sus villanías

si acaso llorabas

por otro no era.

Valor te sobraba

para amar la vida

y afrentar la muerte,

como te sobraba

arrogante genio

para dar el pecho

de tu gran talento,

a cuanta tiniebla

de necia ignorancia,

pariera la estulta,

titulada frente,

de toga ilustrada.

Quisieron matarte…

Como si a muerte

–en honda tiniebla,

cavernosa y fría–

pudiera ocultarte,

como en un eclipse

la luz irradiada.

Los pobres diablos;

los ignorantes

de cerebro ciego.

¿Qué cuentan las fibras

una vez abiertas

por constelaciones

tronando ruidos,

en la hueca boca

de cobardes armas?

Se desplomó el cuerpo;

cayó asesinado

por la COBARDÍA.

Mas allí quedaba

tu espíritu recio,

cual los pedernales

de firmes canteras.

Allí se quedaba

de pie y altanero;

ladeando a la Muerte,

acusando infamias

de los que se dicen

de Cristo al servicio.

¡Hiedras tartufarias

mascando la mies

y otras inmundicias,

en el sacrilegio

de trepar conciencias

de gentes humildes,

de gentes cobardes

para escupir ritos

y hachear becerros;

de mansos al yugo

y al son de la esquila,

con el «alma eunuca»

y dóciles lanas

prontas al esquilo!

¡Burdos mercaderes!

¿Qué sabéis de Cristo,

de su anhelo santo,

y qué de sus ansias?

De sus locos sueños

forjando en quimeras,

mundos más humanos

y santos que el vuestro;

de su amor ardiente,

de sus humildades

envueltas en pajas

de pobres establos.

Vosotros los canes

del «becerro obeso»;

cerberos mitrados,

guardianes celosos

del «dios amarillo».

Qué sabéis de mitos

y parábolas,

si en vuestros suspiros

de ansias celestiales

sólo hay cebada!

Si Cristo volviera

con sus santas manos

para curar llagas

del pueblo oprimido,

trabajo tendría

para buscar cuerdas

que dieran trallazos.

El templo vacío

otra vez dejara

de escribas y jueces,

comprando conciencias,

royendo en la sombra

de la sinagoga

igual que ratones,

falsas escrituras.

La cruz del ladrón

otra vez te dieran;

a ti, regalando

bondades humanas

en divinos sueños.

Ellos que la llevan

de brillante oro

y de perlas finas,

para que se afrente

de ello la pobreza,

para que maldigan

falsos redentores,

vanas santidades

con afeminados

perfumes de incienso.

La tuya merecen

por su falso credo,

por lo que acumulan

sus negras conciencias

que espanta el manto

con el que se invisten

ofreciendo cielos.

¡La cruz para dioses!

Donde faltan brazos

para colgar cuerdas

ajusticiadoras.

Y para tu genio

–de vate querido–

las balas que cosan

la entraña del mártir.

Allí estaban todos

prestos a matarte;

todos con los odios

tiempo acumulados.

Acechando astutos,

tras de las trincheras

de su hipocresía,

soñando jardines

de tu maravilla

–cual los cazadores

de furtivo vedo–

para darle «gracia»

a tu lira hermosa.

Allí estaban todos:

ellos y los otros;

los de espuela y bota

y manga estrellada,

en un firmamento

de viles traiciones;

con honor al cinto,

en sables vendidos

a las ambiciones

de cualquier tirano.

Profanando gestas

–con su villanía–

de invictos y guerreros.

Los militarotes

que odian la miseria

de los laboriosos;

son sus lindos trajes

para las postales.

Y los civilones,

que no perdonaron,

aquel tu romance

que pregonan famas;

que con negra alma

machacan los cráneos

de la REBELDÍA.

No te perdonaron,

como no perdonan

al pueblo que sufre,

que no se somete

a sus crueldades.

Allí estaban todos

para asesinarte

y negar tu obra.

Tu obra sublime,

tu obra gigante

como una pirámide,

en el gran desierto

de la «España caída»;

con solo el oasis

de justa venganza

y de rebeldía,

del pueblo en cadenas

que con viril gesto

–y en el puño ira–

no acepta sumiso,

ni loa con cantos

el hierro que oprime,

de la Tiranía.

Allí estaban todos

–verdugos sangrientos–

con sed de chacales

bebiendo tu sangre.

…………………..

Y allá está tu pueblo

que en verso te reza;

y tu España «Yerma»,

presta a engalanarse

con flores Manolas;

llena de «malezas»

y de hoces nostálgicas

que esperan la mano,

firme del labriego

para degollarlas.

Allí está tu España,

guardando celosa

mártires despojos

de hijo querido

que hoy, «arrepentidos»,

en falsos honores

quieren profanarle.

Allá está tu pueblo

guardando tu tumba

a profanadores;

allá está sangrando

por cien mil heridas,

porque España sangra.

España la mártir,

que el Crimen enluta;

con su gran tragedia

hecha una gran cárcel

que tiene al tirano

como carcelero.

Vestida de andrajos

y de rebeldía,

hecha una gitana

–que maldice viles–

entre sus mendrugos.

Y frente a tu España,

poeta querido,

el mundo que tiene

el gran libro abierto,

escrito de horrores,

para que lo lea

y al par apostrofe

todos los tiranos.

………………………

Y aquí, yo, contigo,

rezandote en verso,

ante la tragedia

que queda en el cáliz!

[París, 30 d’octubre de 1946]