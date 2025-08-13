L’Aurora per al Pregó de la Festa Major de Marçà

(Aquest és el text que vaig escriure i que van llegir en el Pregó de Festa Major sobre l’Aurora de Marçà)
Cada matinada de cada 27 de desembre, a Marçà se sent, pels carrers del poble, una campana que obre pas a un grup d’homes que canten junts sense cap acompanyament instrumental. El dia 27 de desembre és la Festivitat de la Mare de Déu de les Malalties i el dia abans, després de nou dies, s’acaba la novena i es canten les completes.
Les completes són un autèntic monument musical per la seva estranyesa, perquè no responen a cap norma estètica estricta sinó a la barreja d’estils propis d’una institució, l’Església, que té una història tan llarga que ha aprofitat moltes de les modes que s’han produït al llarg de la seva existència per perdurar en el temps. Així, les completes estan compostes per salms a la Mare de Déu cantats en llatí i uns versets instrumentals que, segons totes les dades, van afegir-hi els frares de l’orde dels Servites que van ser a Marçà de 1611 al 1836. Les completes daten del barroc i que es mantinguessin a Marçà torna a ser una cosa estranya ja que, des que es van crear, diversos decrets pontificis i disposicions conciliars van fer que aquesta pràctica desaparegués de tots els llocs on es feia. A Marçà, continuen existint tot i que ara no segueixen totes les formes que les van fer extraordinàries.
Ara bé, del que parlem avui és del rosari de l’aurora, de l’Aurora.
El rosari de l’aurora va ser introduït en el món cristià per la confraria del Roser; es feia en dates assenyalades, sobretot el primer diumenge de maig, o Roser de Maig, i la primera setmana d’octubre, entorn de la festa del Roser de tot el món, que se celebrava el primer diumenge d’octubre.
Però la nostra l’Aurora no deriva d’aquesta branca sinó d’una altra, la creada pels cistercencs el segle XII. Al segle XVI, es va establir com una commemoració nocturna que tenia lloc dins del temple, instaurada amb motiu de la Batalla de Lepant, ja que l’Església assegurava que si s’havia guanyat aquella batalla marítima en què Cervantes va perdre el braç va ser perquè el poble havia resat el rosari. L’acte a l’interior de les esglésies tenia tant d’èxit que es va convertir en una processó que prenia el carrer amb càntics il·luminats per fanals. L’acte, no cal que ho digui, es va convertir en un acte no necessàriament lligat a l’Església, malgrat la seva referencialitat era, evidentment, religiosa.
Al llarg del segle XVII, el rosari de l’Aurora va esdevenir una tradició polèmica, coincidint amb el costum de sortir de processó a les 5 de la matinada. Aquest canvi d’horari respecte a èpoques anteriors va provocar les primeres queixes dels veïns, a qui no deixaven dormir, i diversos enfrontaments entre les confraries que l’organitzaven, que acabaven moltes vegades amb autèntiques batalles campals. D’aquí ve l’expressió «acabar com el rosari de l’aurora».
A Marçà, però, no tenim documentat cap d’aquests enfrontaments i el rosari s’hi continua fent amb una sèrie de característiques ben concretes. Actualment, l’Aurora comença a les set del matí i hi participen només homes, tot i que es diu que en alguna ocasió també hi han cantat dones, tal com passa en molts altres indrets on encara es canta l’Aurora. La característica curiosa és que l’Aurora de Marçà és cantada en català i la majoria de les altres que es conserven ho són en castellà. No se sap qui va fer la versió catalana de l’Aurora però per les paraules que utilitza sembla evident que no és molt antiga.
Ara mateix ens trobem enmig d’una campanya que pretén que el Ministeri de Cultura i les diverses autonomies declarin les aurores com a Manifestació del Patrimoni Cultural Immaterial de l’Estat, pas previ al possible reconeixement com a patrimoni immaterial per la Unesco. En aquesta campanya també hi participen el grup de persones que hi canten a Marçà.
Però, què diu la lletra de l’Aurora?
La lletra de l’Aurora primer celebra la Festa Major d’Hivern, el 27 de desembre, i deixa clar que la diada és dedicada a la «Verge Maria», a qui se li demana que els «dongui guariment» alhora que es fa una crida a resar el rosari perquè amb aquest res «de tota dolència lliures sereu». S’entén perfectament si tenim en compte que la marededéu de qui es parla és la Mare de Déu de les Malalties, l’Assumpció, a qui es va dedicar l’actual església de Marçà després que el 1760 una pesta assolés la població. En aquell moment, es va treure la seva imatge en processó i va coincidir que la pesta es va acabar, la qual cosa va ser entesa per l’Església com una conseqüència del passeig de la imatge.
En el text que es canta queda clar, també, que resar el rosari no només cura sinó que, a més, pot fer alcançar altres «favors de la verge» a qui el fa.
La cançó es tanca donant visques a Maria, el rosari i lloances a qui va ensenyar-lo, sant Domènec, ja que van ser els dominics l’orde que en va estendre la tradició. Sant Domènec és un sant que va estendre el rosari i, alhora, es va encarregar de la repressió i l’extermini contra els càtars a Occitània. D’aquest persecució contra els «bons homes» alguns d’ells van escapar-se’n exiliant-se i un grup important es va refugiar a Siurana i les Muntanyes de Prades, per tant no massa lluny de Marçà.
La lletra de l’Aurora diu el següent:
«Quina festa a Marçà, en aquesta diada
celebra fervorós solemnement.
A la Verge Maria és dedicada
per a que en tota hora
ens dongui guariment.
Veniu a resar, a resar el rosari a Maria,
de tota dolència lliures sereu.
Veniu tots al rosari amb alegria
i favors de la Verge alcançareu,
i favors de la Verge alcançareu.
Viva Maria, viva el rosari,
alabat sant Domènec que va ensenyar-lo,
alabat sant Domènec que va ensenyar-lo.
(toc de campaneta)
