L’Assemblea Docent del Baix Penedès s’afegeix a la vaga del 25 i 26 i convoca concentració el 24 al Vendrell a les 10 del matí

Comunicat

Diversos sindicats d’Ensenyament (Ustec, CGT, Aspec, Intersindical, CNT, COS…) han convocat vaga a l’Ensenyament a Catalunya coincidint amb les jornades de vaga convocades a la Sanitat Pública. A aquesta vaga també s’han sumat alguns sindicats d’estudiants. Després de la pandèmia i els aplaudiments a les vuit, a les treballadores i els treballadors sanitaris d’aquest país els han continuat retallant de totes les maneres possibles. A nosaltres, a Educació, també.

A Educació, el conseller Cambray continua fent servir un cinisme a prova de bomba per passejar-se per platós televisius afins i mentir descaradament sobre els tres mesos de negociacions que porta amb els sindicats en què, si bé es van tractant temes diversos, no s’avança ni es concreta en cap d’ells. Ell afirma, sense enrojolar-se, que han solucionat totes les demandes de la taula reivindicativa… Tot són bones paraules però cap resultat final tangible i real. És per això que s’ha tornat a la mobilització i és per això que des de l’Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès cridem a la vaga general educativa els dies 25 i 26 i, alhora, convoquem una concentració prèvia el dia 24 a les 10 del matí per escalfar motors i continuar exigint, des del Vendrell, el mateix que demanàvem el curs passat:

Pel 6% del PIB a educació!

Per l’educació inclusiva!

Per recuperar el poder adquisitiu

Per l’equiparació salarial d’FP!

Per la derogació del decret de plantilles!

Per revertir totes les retallades!

Pel pacte d’estabilitat!

Per l’escola en català!

Per l’augment de tot el personal laboral!

Per la reclassificació professional del PAE!

Anem a la vaga el 25 i el 26 i participem en la concentració del dia 24!!!

Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès