L’Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès del Vendrell adverteix que cal més inversió davant la calor i el fred al seu centre i a la resta

Companys i companyes del professorat de l’Institut Baix Penedès del Vendrell han fet diverses mesurament de temperatura en diferents indrets i dies del centre educatiu durant aquests primers dies de curs. Les temperatures detectades no són una excepció ni són diferents a les que moltes i moltes altres companyes han fet als seus centres educatius.

Alhora que les temperatures eren tan altes, molts alumnes i professors en rebien les conseqüències. A ca un dels centres, diversos professionals advertien sobre desmais, marejos i fins i tot vòmits provocats per unes temperatures que depassen totes les admissibles segons les actuals legislacions laborals

Així:

Dimarts 13 a les 8.58, el termòmetre mesurava 30,9 graus a l’edifici nou, planta 1.

El mateix dia, a les 13,58, al taller de Tecnologia s’arribava a 30,5 graus.

I, el dimecres dia 14, a les 11 del matí, al mateix taller, s’arribava a 28,7 graus.

Si tenim en compte que el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treballs estableix que:

«La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27oC. La temperatura dels locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa entre 14 i 25oC.»

A més, aquestes temperatures anaven acompanyades d’una sensació tèrmica, el dia 13, amb una humitat relativa més alta del 70%, de 35 a 37 graus; i, el dia 14, amb una humitat relativa del 70%, la sensació tèrmica era de 33 graus.

Estem parlant d’un cas concret però aquest cas es repeteix en els centres del nostre voltant i, pel que hem vist fins ara, en els de al resta del país. Clarament, el Departament d’Educació s’està saltant la normativa laboral que regeix damunt totes les feines, de la qual Educació no n’és exclosa. Però, alhora, està posant en perill la salut tant de professorat com d’alumnat amb exposicions perllongades a aquestes temperatures. Fa molt de temps que els centres no compleixen les mínimes normes de salut laboral però sembla que cada cop les compliran menys, primer perquè les inversions en millores són mínimes (perquè el pressupost continua essent insuficient sense apropar-se ni un mínim a aquest 6% dels pressupostos) i perquè fins i tot els nous edificis no compleixen, en molts casos, les indicacions mínimes de ventilació, impacte del sol i orientació en funció d’aquest. Al nostre centre, totes les finestres de l’edifici nou haurien de tenir possibilitat de no deixar passar el sol i la majoria d’elles, després d’any ui panys sense poder-les renovar, manquen fins i tot de cortines en condicions per fer-ho.

Des de l’Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès, exigim que s’inverteixi per tal de fer sortir els centres d’aquesta continuada manca de mínims que ens exposen ara a increments de temperatures i adés a freds insuportables que l’actual pujada del preu de l’energia i el no increment del pressupost d’Educació fa preveure per a una tardor i un hivern que, tot i que tarden, és clar que acabaran arribant i molt possiblement, amb les pitjors conseqüències.

Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès del Vendrell