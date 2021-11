La deriva autoritària: del passaport covid català als camps d’internament australians

Després d’una campanya mediàtica duríssima contra les persones no vacunades per part de tots els mitjans oficials, amb el conseller de Sanitat al capdavant, avui, 26 de novembre de 2021 el ‘passaport covid’ estén el seu ús a Catalunya a bars, restaurants i gimnasos entre el silenci majoritari de la població que veu en la mesura una forma de fer front a la crisi sanitària. Molta gent ho aplaudeix i mostra el seu odi cap a les persones no vacunades, per xarxes sobretot. Sí, parlo d’odi, un odi construït des de dalt durant dies i setmanes.

Un odi que a Austàlia ha permès fer un passet més enllà que potser aquí ens esgarrifarà però que allà veuen com un fet «normal» i «necessari», sobretot «necessari». La mesura que han inaugurat aquesta setmana és una més en aquesta llarga cursa de mesures per buscar culpables entre els iguals en què nosaltres portem retard, però que segur que ens posarem al dia en poc temps. El primer ministre principal del Territori del Nord, Michael Gunner, ho explicava per la tele així: https://www.youtube.com/watch?v=vQok3GMMSAI

El dilluns 22 d’aquesta mateixa setmana, el Govern australià ha obert els seus primers «camps de quarantena» en el Territori del Nord: el Centre per a la Resiliència Nacional a Howard Springs, Darwin, i la Instal·lació de Quarantena d’Alice Springs. El mateix dilluns, hi havia 38 casos diagnosticats com a covid, que havien estat traslladats per membres de l’exèrcit a aquest camps, tot i que els camps també preveuen allotjar contactes propers de persones amb covid.

Però què són aquests anomenats «camps de quarantena»? Doncs espais d’aïllament que teòricament serviran per frenar els contagis de covid al país. La mesura ha estat aplaudida per una colla gran d’inconscients i per les mateixes autoritaris que ho han posat en pràctica, entre el silenci dels que dubten no fora cas que fossin acusats de «negacionistes» o «antivacunes».

Els camps tenen les següents característiques: hi són recloses persones de forma obligatòria, contra la seva voluntat i traslladats per l’exèrcit; els barracons tenen reixes i portes amb pany mecànic o electrònic exterior; els recintes estan dividits en seccions separades per poder controlar millor els reclusos; els camps estan equipats amb sistemes de detecció de moviment, rastreig facial i d’ubicació, amb videovigilància les 24 hores i sobrevolats per drons de vigilància; i a banda, hi ha personal armat en el perímetre dels camps i una doble tanca electrificada.

I tot fet per protegir la gent, en solidaritat amb els malalts i els que no ho estan, pel bé comú i en defensa de la salut de tothom. I segur que encara em deixo algun motiu dels que hem sentit allà i aquí.

Un cop més, callar no és una opció.